El Chaco reveló detalles de cómo tambaleó el puesto de Santiago Giménez en el Milan

Santiago Giménez generó mucha controversia en las últimas horas antes del cierre del mercado de traspasos en Europa. El “Bebote” pudo haberse marchado a la Roma, pero al final el cambió no se concretó. Christian Giménez reveló detalles de la posible salida de su hijo.

Antes del cierre del mercado, Rafaela Pimienta, agente del futbolista mexicano, fue una de las personas que confirmó que Santiago Giménez permanecería en el Milan. Pero el cambio a la Roma siempre estuvo sobre la mesa. El Chaco considera que no hubo una buena comunicación con la directiva milanista, principalmente con su presidente Igli Tare.

“Hubo confusiones, hubo malos entendidos y ya, para adelante. Santi sabe que tendrá que luchar, como siempre. En el fútbol no estás exento a las competencias internas, entonces le toca pelear… Estuvo muy confuso todo“, dijo el padre del futbolista mexicano.

Santiago Giménez no quiso irse

Era palpable la posibilidad de que Santiago Giménez cambiara de aires antes del inicio de la temporada. Sin embargo fue el propio Santiago Giménez quien habría tomado la decisión de mantenerse en el Milan. Así lo detalló Chirstian Giménez.

“Había mucho murmullo hasta el sábado, cuando se trató el tema en una reunión. Se mencionó una opción de intercambio con la Roma, pero la postura de Santi fue clara: ‘me costó tanto llegar al Milan como para que me saquen de esta manera’. Hablaron y decidieron que continuara”, reveló.

Es posible que dentro del Milan le plantearan al “Bebote” que en esta temporada vería menos minutos o al menos tendría que pelear por estar dentro del campo con mucha más firmeza. La alternativa era la Roma, un club en el que Giménez podría tener una participación mucho más activa. Pero Christian Giménez aseguró que el deseo de su hijo es permanecer en el conjunto Rossoneri: “Él está bien en Milán. Santi está en el lugar donde quiere estar y donde es feliz”.

