Santiago Giménez se niega a salir del AC Milan y habría complicado canje con AS Roma

En medio de un aparente clima de desconfianza en el AC Milan sobre su verdadera capacidad en el ataque, Santiago Giménez, según las últimas versiones extraoficiales, se habría negado a jugar en el AS Roma y eso impediría el canje con el ucraniano Artem Dovbyk.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

La decisión del delantero de la selección de México ha generado un aparente ambiente de pesimismo, no obstante que existen tres partes involucradas que están de acuerdo en seguir adelante en la negociación cuando restan horas para el cierre de negociaciones en las diferentes ligas de Europa.

📰 @PietroMazzara: Santiago Gimenez does not want to leave AC Milan for the moment! pic.twitter.com/HOKf5xaTte — Milan Posts (@MilanPosts) August 30, 2025

Todo parecía marchar sobre lo planeado antes del juego contra el Lecce en donde el Milan se impuso 2-0, con una actuación importante del delantero mexicano, donde el director deportivo del club, Igli Tare, comentó que la decisión final se tomaría al final del encuentro, pero eso no sucedió.

Lo complicado

Por lo pronto las versiones aseguran que Santiago Giménez ha mostrado una negativa total de vestir la playera giallorossa, como lo señalan medios como La Gazzetta dello Sport o Il Tempo y que sin duda no permitirán el canje con el artillero del ucraniano que parece ser de las preferencias del técnico Massimiliano Allegri.

“La mañana trajo consigo un creciente pesimismo sobre el intercambio Dovbyk-Giménez. A Santi no le convence la Roma, y ambos clubes no tienen un acuerdo sólido. El trabajo sigue en marcha, pero las posibilidades de que Giménez y Dovbyk intercambien camisetas son cada vez menores”, aseguró el rotativo italiano.

Milan, no obstante, insistirá en estas últimas horas para convencer a Giménez, pero el artillero azteca cree que puede destacar en esta escuadra a la cual llegó a inicios del presente año y no quiere irse por la puerta de atrás más allá de que no tenga la confianza de la directiva y del actual cuerpo técnico.

Por esa razón, el diario Gazzeta publicó lo que podría ser el panorama que envuelve a Giménez: “Las palabras de Giménez son importantes, en fin… y no es tan fácil decidir después de un partido como el del Lecce, donde el club habla de tu fichaje, el balón no entra y, cuando entra, el VAR anula tu celebración”.

Milan quiere a toda costa a Dovbyk

Otras noticias relacionadas sobre este caso como la del periodista italiano Gianluca di Marzio, aseguró que existe la posibilidad de que llegue al cuadro rossoneri, el ucraniano Dovbyk sin que el mexicano Giménez salga del equipo, pues el técnico Massimiliano Allegri quiere a toda costa a un artillero que vaya al choque y que incomode a los defensas en todo momento.

Seguir leyendo:

– Santiago Giménez falla en la victoria del AC Milan y piensan canjearlo al AS Roma

– Massimiliano Allegri habló sobre el futuro de Santiago Giménez en el Milan

– AC Milan tiene el tiempo encima para recuperar la inversión por Santiago Giménez





