Santiago Giménez falla en la victoria del AC Milan y piensan canjearlo al AS Roma

Las cosas se le pusieron color de hormiga a Santiago Giménez después de su desafortunada actuación en el triunfo del AC Milan 2-0 sobre el Lecce, al fallar una opción clara y anularle un polémico gol provocando que los aficionados rossoneri exijan su cambio al AS Roma como se maneja extraoficialmente.

Giménez después de que hace 48 horas su representante garantizó su continuidad en el AC Milan, saltó este viernes a la cancha con el rumo de un posible canje a la Roma sobre sus espaldas y donde el director deportivo de la escuadra milanista Igli Tare, reconoció que busca intercambiar a ‘Santi’ por Artem Dovyk, actual elemento de la Roma.

La noticia del canje empezó a circular en los medios italianos y en redes sociales, pero que tuvo su cenit después de la actuación del artillero de la selección de México en donde no tuvo la serenidad para definir una acción clara de gol en un mano a mano contra el portero del Lecce, vaciando su disparo de una forma muy lamentable que acrecentó la animadversión en su contra.

Lo acusan de tener montados los pies

Pero no solo la desafortunada acción del mano a mano jugó en su contra, sino que además el VAR le anuló un gol de buena manufactura en la primera mitad por un fuera de lugar milimétrico que fue anunciado por el silbante después de que Santiago Giménez había festejado en todo lo alto la anotación.

Dicha jugada invalidada fue un balde de agua fría para la confianza del llamado Bebote, que empezó a verse errático y que junto con la acción fallada, los aficionados rossoneri no lo perdonaron y salieron a comentar negativamente en su contra, pidiendo su salida y el intercambio con el jugador de la Roma.

“Santiago Giménez es un insulto a la categoría de atacante”, “¿Cómo puede un delantero cometer un error desde ahí?, “los pies de Giménez están montados al revés“, fueron algunos de los comentarios que hicieron en su contra.

Dovbyk non mi convince, ma fare peggio di questo Gimenez è davvero difficile. — Riccardo (@Riccardo3141592) August 29, 2025

A Roma no llegaría en un lecho de rosas

Para colmo de males, Santiago Giménez tampoco llegaría a un lecho de rosas a la Roma y tras darse a conocer la noticia del intercambio, los aficionados de la Loba comenzaron a seguir la actividad del mexicano y tampoco perdonaron la falla que tuvo el atacante.

Varios de ellos comenzaron a pedir que se mantenga Dovbyk en el equipo y que no se permita la incorporación del mexicano. “Giménez no es mejor”, “Dovbyk no me convence, pero realmente es difícil hacerlo peor que este Giménez.”.

El posible relevo de Giménez

Mientras tanto, el posible relevo de Santiago Giménez en caso de concretarse el canje con el AS Roma se llama Artem Dovbyk de nacional ucraniana, con 28 años y 1.89 de estatura, en donde según datos del portal Transfermarkt su ficha está tasada en cerca de 30 millones de euros.

Entre sus logros sobresalen las tres veces máximo goleador de las competencias en las que ha participado, dos en Primera División de Ucrania (21-22 y 22-23), y uno más cuando jugaba para Girona en LaLiga.

Giménez, en caso de ser traspasado jugaría de inmediato en la UEFA Europa League, pero todo dependerá si ambas directivas llegan a un acuerdo, tanto para el jugador como para los dos equipos.

