¿Escándalo mundial? El árbitro François Letexier ignoró el protocolo de racismo de la FIFA ante Egipto

El arbitraje internacional se encuentra bajo la lupa tras el polémico desenlace del partido donde Argentina venció 3-2 a Egipto. El silbante francés François Letexier es el centro de las críticas tras ser acusado de ignorar deliberadamente la señal oficial de racismo de la FIFA, realizada por el director técnico de los “Faraones”, Hossam Hassan.

?VEJA: Momento que o técnico do Egito faz um sinal de racismo durante jogo contra a Argentina e ganha um cartão amarelo do juiz. pic.twitter.com/6qCZfkVBPA — CHOQUEI (@choquei) July 7, 2026



El incidente ocurrió en los minutos finales, justo después del gol del argentino Enzo Fernández. Hassan activó el protocolo cruzando los brazos sobre su cabeza debido a insultos racistas desde la tribuna. A pesar de estar a medio metro de distancia, Letexier no solo ignoró la alerta, sino que amonestó al entrenador egipcio, desatando la furia del equipo africano, que ahora cuestiona la legitimidad del resultado.







¿Qué es la señal de los brazos cruzados y por qué la FIFA la creó?



Lejos de ser un berrinche, el gesto de cruzar los brazos a la altura de las muñecas en forma de “X” es un código visual universal. La FIFA lo implementó para denunciar incidentes racistas en la cancha de manera inmediata y sin necesidad de palabras.



Origen: Se introdujo en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024.

Respaldo: Cuenta con el apoyo de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Activación: Puede ser ejecutada por jugadores, entrenadores o cuerpo técnico.

La actitud del silbante francés dio pauta para que, al final del juego, el estratega de Egipto criticara con dureza la labor del árbitro europeo y planteara ciertos manejos poco claros para favorecer a Argentina en su camino a refrendar el título conquistado hace cuatro años.

Hossam Hassan.cuestionó la anulación de lo que habría sido el segundo gol de Egipto y la reafirmación de su dominio sobre el terreno de juego y posteriormente, un penalti que no les fue marcado a favor y ni siquiera ameritó ser revisado por el VAR.

Messi le pregunta al DT de Egipto: “¿Qué te pasa?” y el egipcio cruza los brazos alegando racismo pic.twitter.com/54CLjTLFj0 — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 8, 2026

Habrá que esperar la postura de la FIFA, que desde el inicio de la justa mundialista ha sido muy criticada por parecer que sus decisiones han favorecido a Argentina, después la intromisión de Donald Trump para retirar la tarjeta roja de Folarin Balogun y ahora este asunto de la señal de racismo ignorada por el árbitro francés.

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