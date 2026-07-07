Enzo Fernández y Lautaro Martínez celebran muestra de “carácter” de una Argentina que no “se da por vencido”

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un mensaje común entre los protagonistas del plantel: la convicción de que el equipo nunca dejó de creer, incluso cuando la eliminación parecía inevitable. Después del triunfo 3-2 sobre Egipto, conseguido con una remontada en los minutos finales, Enzo Fernández y Lautaro Martínez coincidieron en destacar el espíritu competitivo de la Albiceleste como el principal motivo detrás del resultado.

El conjunto sudamericano estuvo dos goles por debajo en el marcador hasta el minuto 79. Sin embargo, los tantos de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández cambiaron por completo el destino del encuentro y mantuvieron con vida al vigente campeón del mundo.

El mediocampista del Chelsea fue el encargado de marcar el gol decisivo en el tiempo agregado, una anotación que desató el festejo de los jugadores y de los miles de aficionados argentinos presentes en Atlanta.

“Tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido más allá de las dificultades, más allá de las adversidades. Estamos juntos siempre”, afirmó Fernández tras el encuentro.

La remontada reforzó la confianza del plantel argentino

El volante reconoció el valor personal que tuvo su anotación, al señalar que llevaba varios años esperando volver a convertir con la selección.

“Venía anhelando el gol hace como tres años, después del mundial de Qatar. Agradezco a Dios poder vivir estos momentos, soy un privilegiado”, expresó, al tiempo que dedicó palabras de agradecimiento a los seguidores que alentaron hasta el pitazo final.

Consultado sobre si la victoria puede representar un impulso definitivo en el camino hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022, Fernández evitó hacer proyecciones. “Es un pasito más”, respondió, recordando además que “ya pasaron cuatro años” desde aquella consagración y que “al final el fútbol se olvida de lo que pasó antes”.

INCREDIBLE! ARGENTINA TAKES THE LEAD IN STOPPAGE TIME ??



After being down 2-0, Enzo Fernández scores to make it 3-2! pic.twitter.com/u1ISEUKK2G — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

El mediocampista también explicó cómo encontró el espacio para definir la jugada que terminó dando la clasificación. “En los últimos metros hay que aprovechar esas jugadas donde hay espacios, donde hay huecos”, comentó.

Por su parte, Lautaro Martínez aseguró que el compromiso frente a Egipto volvió a demostrar la fortaleza mental del grupo. El delantero, quien ingresó desde el banco y asistió a Fernández en el tanto del triunfo, consideró que la insistencia terminó inclinando el partido.

“Este equipo demuestra otra vez que a pesar de las dificultades y de los malos tramos en el partido, sigue buscando el arco rival. En definitiva a esto jugamos: a llevar a Argentina a lo más alto y hoy hubo otra demostración de carácter de este grupo que no se rinde y quiere siempre más”, señaló.

Martínez admitió que por momentos sintió que la clasificación se escapaba, especialmente por el desgaste físico provocado por Egipto. “En este tipo de partidos levantar un 0-2 es muy difícil, pero el carácter y las ganas de seguir buscando el arco rival hace que crees oportunidades. Y de tanto intentar e intentar, se abre el arco y es ahí donde nos hacemos fuertes”, explicó.

El atacante del Inter también dedicó un reconocimiento especial a Lionel Messi tras el encuentro. “Ver a Leo de la manera que corre y se supera día a día. Se lo dije recién en la cancha: que llore porque se lo merecía porque es nuestro guía, quien nos ayuda todo el tiempo”, afirmó.

Finalmente, Lautaro sostuvo que el encuentro permanecerá entre los recuerdos más importantes del grupo y dedicó la clasificación a los aficionados argentinos. “Esto va dedicado a todos los argentinos, para que disfruten porque estamos logrando algo muy difícil”.

Sigue leyendo:

· Liam Gallagher celebra el triunfo de Inglaterra ante México en el Mundial 2026

· Messi explicó su llanto tras eliminar a Egipto: “No nos queríamos ir”

· ¿Robo a Egipto? La polémica del VAR que salvó a Argentina en el Mundial 2026