Cuidado con este tipo de estafa en California al alquilar una vivienda: te desalojan en días

California está bajo alerta por un tipo de estafa, luego del alquiler de una vivienda: un supuesto administrador capta un interesado, le renta la casa con los pagos correspondientes y, días después, le exige desalojar por supuestas reparaciones.

Un caso reportado recientemente en Sacramento describe el ‘modus operandi’: un inquilino llamado Julio Cerda pagó $4,000 dólares para alquilar una casa y llegó a habitarla durante algunos días.

Sin embargo, el presunto administrador, que nunca es el propiteario, le indicó que debía abandonar la propiedad porque se realizarían reparaciones. Pasado el tiempo, el hombre descubrió que la vivienda estaba en venta y todavía sigue luchando para recuperar su dinero.

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¿Cómo estafaron a un inquilino de Sacramento con una vivienda?

De acuerdo con el testimonio difundido por la cadena Univision, Julio Cerda consiguió que el administrador firmara posteriormente un documento en el que se comprometía a devolverle los $4,000 dólares en un plazo de 30 días. Sin embargo, el dinero no ha sido devuelto y el afectado recurrió a la vía civil.

Otro testimonio incluido en los reportes sobre el mismo administrador corresponde a una mujer que dice haber entregado $2,000 en efectivo para reservar un departamento, pero que no recibió la vivienda ni recuperó el dinero.

En California, las reparaciones importantes pueden ser una causa legal para terminar determinados contratos de alquiler, especialmente cuando se cumplen las condiciones de las leyes de protección al inquilino. Sin embargo, eso no significa que un propietario pueda llegar de improviso, ordenar al residente que salga ese mismo día y cambiar las cerraduras.

¿Qué dicen las leyes de California sobre el desalojo por reparaciones?

California Courts explica que, para iniciar un desalojo, el propietario generalmente debe entregar una notificación escrita que indique la razón y el plazo correspondiente. Si el inquilino no se marcha, el propietario puede tener que presentar un caso de unlawful detainer ante un tribunal.

La misma fuente señala que un propietario no puede sacar al inquilino por la fuerza, cambiar las cerraduras, cortar los servicios públicos o retirar sus pertenencias para obligarlo a abandonar la vivienda.

Cuando la Tenant Protection Act resulta aplicable, las reparaciones importantes por motivos de salud o seguridad pueden ser una causa para terminar una tenencia sin que el inquilino haya cometido una falta. Pero también existen requisitos sobre la notificación y, en determinados casos, asistencia para la reubicación. Las normas pueden variar además según la ciudad o el condado.

Una persona que acaba de alquilar una vivienda y recibe de repente la orden de salir por supuestas reparaciones no debería asumir automáticamente que perdió todos sus derechos como inquilino. No solo se produce la estafa, sino que hay un factor de desconocimiento que alimenta el fraude.

¿Qué hacer si ya pagaste y te obligan a salir?

La persona afectada debe conservar toda la evidencia de la operación, incluido el comprobante del pago y el contrato, y buscar asesoría legal sobre su situación concreta.

Si existe sospecha de fraude inmobiliario y está involucrado un agente o una persona que realiza actividades sujetas a la regulación del DRE, puede presentarse una queja ante esa agencia. Y ojo, no tienes que abandonar la vivienda para ejercer este derecho.

El Departamento de Real Estate también señala que los posibles delitos pueden reportarse a la policía, sheriff o fiscalía local, además de otras autoridades.

Asimismo, el Departamento de Justicia de California recibe denuncias relacionadas con estafas de alquiler y utiliza las quejas para identificar posibles patrones de conducta.

En el caso de Sacramento, la principal advertencia para quienes buscan vivienda es no confundir tener acceso físico a una propiedad con tener autorización legal para alquilarla. Un supuesto administrador puede tener las llaves, mostrar la casa e incluso permitir que alguien se mude y, aun así, no tener derecho a celebrar el contrato.

La comprobación del propietario, la revisión del contrato y la verificación de los registros antes de entregar dinero para alquilar una vivienda legítima y no terminar fuera de ella pocos días después, con miles de dólares pendientes de recuperar.

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