Qué pasa en California si abres un paquete que llegó por correo por error: la ley advierte
Abrir un paquete ajeno por error no es lo mismo que hacerlo de forma intencional. La ley federal establece qué hacer en cada caso
Una dirección mal copiada, un error del repartidor o un destinatario anterior que no ha cambiado sus datos, pueden provocar que un paquete llegue a la puerta equivocada. Cuando ocurra en tu casa, piénsalo muy bien antes de revisarlo.
En California, como en el resto de Estados Unidos, el correo enviado a través del Servicio Postal y otras compañías privadas está protegido por ley federal. Esto significa que abrir intencionalmente un paquete que pertenece a otra persona puede tener consecuencias legales.
Sin embargo, lo que determina la ilegalidad o no está en distinguir entre una equivocación accidental y una conducta deliberada.
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¿Cuándo NO es ilegal abrir un paquete que no está dirigido a ti?
Si una persona recibe un paquete cuyo nombre se parece al suyo y lo abre sin darse cuenta de que estaba destinado a otra persona, lo recomendable es detenerse inmediatamente y devolverlo.
De hecho, el propio Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) contempla qué debe hacer una persona que recibe correspondencia destinada a alguien más. Sus instrucciones indican que, si el correo fue abierto por error, debe devolverse a la oficina postal con una indicación como “Opened by Mistake” y la firma de quién lo abrió.
En este sentido, si te das cuenta de que no es tuya después de abrir la caja, lo fundamental y más prudente es que no saques ni utilices nada de su interior.
Actuar rápidamente ayuda a demostrar que se trató de una equivocación y no de un intento deliberado de apropiarse del contenido.
¿Qué pasa si una persona se adueña de un paquete que no le pertenece?
Elite Lawyer, un directorio digital de abogados en Estados Unidos, señala que adueñarse de un paquete ajeno, por más que haya llegado a la puerta de tu casa, es considerado un delito federal de “robo u obstrucción del correo”.
“Puede acarrear graves sanciones: multas de hasta $250,000 dólares y hasta cinco años de prisión federal”, indica el equipo legal.
Asimismo, la condena implica “antecedentes penales permanentes” que afectan trámites importantes, como solicitudes de empleo o la verificación de los propios antecedentes.
El Título 18, sección 1702 del Código de Estados Unidos sanciona algunas conductas relacionadas con tomar, abrir, ocultar, destruir o apropiarse de correspondencia ajena. Esta norma contempla específicamente los paquetes y establece una pena de hasta cinco años de prisión, además de una posible multa.
Y en el caso de que la persona que recibe el paquete por error, intenta conocer información privada, apropiarse de lo que contiene, ocultarlo o utilizar los datos encontrados para cometer otro delito, la situación puede agravarse.
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