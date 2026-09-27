Todo listo para la fiesta de octubre: así se jugarán los playoffs de las Grandes Ligas

La postemporada de las Grandes Ligas ya tiene a sus 12 protagonistas y también el camino definido hasta la Serie Mundial. La carrera por el campeonato comenzará el martes 29 de septiembre con cuatro Series de Comodines, en una jornada que pondrá en marcha el tramo decisivo de la temporada 2026.

El cierre de la campaña regular dejó dos boletos definidos en el último día. Philadelphia aseguró el tercer comodín de la Liga Nacional con una victoria 7-3 sobre Tampa Bay, resultado que le permitió contener el intento final de Arizona por quedarse con ese puesto. En la Liga Americana, Houston conquistó el Oeste después de que Texas perdiera 6-4 ante Minnesota.

Los Rays y Guardians terminaron como los mejores sembrados de la Americana y tendrán descanso en la primera ronda. Tampa Bay, campeón del Este, quedó como número 1, mientras Cleveland, ganador del Centro, ocupa el segundo puesto. Houston es el tercer sembrado y recibirá a Chicago White Sox.

Los Yankees, cuartos, tendrán una nueva batalla de postemporada contra Boston. Los Red Sox ocuparon el quinto lugar y viajarán al Yankee Stadium para una Serie de Comodines que comenzará el martes.

El sexto puesto de la Americana corresponde a los White Sox. En la Nacional, Milwaukee y Los Angeles Dodgers quedaron con los dos primeros sembrados y avanzarán directamente a la Serie Divisional. Los Brewers ganaron el Centro y son el número 1, mientras los Dodgers, campeones del Oeste, ocupan el segundo lugar.

De los comodines a la definición del campeonato

Atlanta, campeón del Este de la Nacional, es el tercer sembrado y recibirá a Philadelphia. San Diego, cuarto, será local ante los Chicago Cubs, que quedaron como el quinto equipo de la Liga Nacional. Los Phillies, sextos, completan el grupo.

Cada una de las cuatro Series de Comodines será al mejor de tres partidos. Los cuatro enfrentamientos comenzarán el martes y tendrán un día de descanso después del final de la temporada regular.

En la Americana, Red Sox y Yankees jugarán a las 8 p.m. ET el martes y miércoles, con un tercer partido el jueves si es necesario. White Sox y Astros comenzarán a las 5 p.m. ET en ambas jornadas iniciales.

La Liga Nacional tendrá a Phillies y Braves como el primer duelo del día, a las 2 p.m. ET, mientras Cubs y Padres cerrarán la jornada a las 10 p.m. ET. Los cuatro cruces tendrán un tercer partido el jueves en caso de ser necesario, con los horarios y cadenas sujetos a modificaciones dependiendo de las series que continúen abiertas.

La siguiente etapa comenzará el sábado 3 de octubre. Las Series Divisionales de ambas ligas se extenderán hasta el 10 de octubre en la Americana y hasta el 9 de octubre en la Nacional.

Las Series de Campeonato comenzarán con la NLCS el domingo 11 de octubre. La ALCS arrancará el lunes 12 y ambas podrían extenderse hasta el 20 de octubre. La NLCS tiene como fecha máxima el 19 de octubre.

La Serie Mundial está programada para comenzar el viernes 23 de octubre. Los primeros dos partidos se disputarán el viernes y sábado, respectivamente, antes de una pausa para el tercer encuentro el lunes 26. Los Juegos 4 y 5 están previstos para el martes 27 y miércoles 28.

Si la serie llega hasta el final, el sexto partido será el viernes 30 de octubre y el séptimo está programado para el sábado 31, con FOX, FOX Deportes y FOX One como las opciones de transmisión indicadas para los siete encuentros.

Sigue leyendo:

· El cubano Yordan Álvarez y el venezolano Gabriel Moreno, campeones de bateo de las Grandes Ligas

· Red Sox y Yankees pelearán en la postemporada por séptima vez, con una rivalidad más que pareja en octubre

· Justin Verlander se despidió del béisbol con la compañía de su familia