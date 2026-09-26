Justin Verlander se despidió del béisbol con la compañía de su familia

Justin Verlander puso punto final a una carrera de 21 temporadas en las Grandes Ligas con una última salida en la que todavía mostró parte del repertorio que lo convirtió en uno de los lanzadores más destacados de su generación. Pero el momento que marcó su despedida ocurrió cuando su hija Genevieve corrió hacia el montículo para abrazarlo.

El derecho de 43 años trabajó 5.1 entradas frente a los Pirates, ponchó a seis bateadores y terminó su última presentación con 3,560 ponches en su carrera, octava mayor cifra en la historia de las Grandes Ligas. Después de que el manager A.J. Hinch decidió retirarlo, Verlander abandonó el terreno acompañado por su esposa y sus dos hijas, entre lágrimas y con los aficionados coreando “J.V.”.

Thank you, Justin Verlander ?



JV leaves the mound for the Tigers – one final time. pic.twitter.com/cQftW1cp98 — MLB (@MLB) September 26, 2026

Genevieve, de siete años, había realizado el lanzamiento ceremonial de la primera bola el viernes. Esta vez regresó al mismo montículo para darle un abrazo a su padre mientras los compañeros de Verlander rodeaban al lanzador para felicitarlo.

La jornada terminó con una victoria de Detroit. Tres entradas después de la salida de Verlander, Eduardo Valencia conectó un jonrón de dos carreras con dos outs y dos strikes en la novena entrada para que los Tigers vencieran 4-3 a Pittsburgh en Comerica Park.

Una última actuación antes de cerrar una carrera histórica

La última apertura de Verlander llegó después de seis meses sin jugar en las Grandes Ligas y con una molestia en el tendón de la corva que no había desaparecido completamente. Su preparación se había limitado a varias sesiones de bullpen y una entrada de práctica de bateo en vivo ante sus compañeros el fin de semana anterior en Chicago.

La incertidumbre sobre su estado físico no impidió que encontrara recursos suficientes para competir. Retiró a los primeros cuatro bateadores de Pittsburgh y ponchó a Oneil Cruz en el segundo episodio con un slider, alcanzando entonces los 3,555 ponches. También encontró nuevamente su recta de 95 millas por hora, una velocidad que había buscado durante buena parte de la temporada.

Brandon Lowe le conectó un jonrón en el cuarto inning y Jacob Gonzalez hizo lo mismo en el quinto. Entre ambos cuadrangulares, Verlander retiró a cinco bateadores consecutivos y consiguió tres ponches. En el sexto episodio volvió al montículo, retiró a Lowe y entonces Hinch salió para terminar su jornada.

El lanzador concluyó su trayectoria con 266 victorias, una efectividad de 3.33 y 3,560 ponches en 3,576.2 entradas distribuidas en 557 aperturas.

Verlander debutó el 4 de julio de 2005, cuando tenía 22 años, y disputó su último partido con 43 años y 218 días. Todos sus encuentros de temporada regular fueron como abridor, con una única aparición como relevista durante la postemporada de 2017.

Su palmarés incluye dos títulos de Serie Mundial, tres premios Cy Young, un MVP y el reconocimiento al Novato del Año. Fue campeón con Houston en 2017 y 2022, además de conseguir los principales premios individuales de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Uno de los capítulos más particulares de su carrera fueron sus tres juegos sin hit ni carrera: ante los Brewers en 2007 y frente a los Blue Jays en 2011 y 2019. Es uno de apenas seis lanzadores en la historia de las Mayores que han conseguido al menos tres.

Verlander también acumuló nueve temporadas con 200 o más ponches y fue uno de los principales exponentes de la velocidad durante los primeros años de seguimiento de lanzamientos. Entre 2008 y 2011 lanzó 225 envíos de al menos 100 millas por hora, incluyendo la postemporada.

Su última jornada, sin embargo, no terminó definida por sus números. Verlander dejó el montículo junto a su familia después de ofrecer una última actuación en Detroit, cerrando una carrera que comenzó en 2005 y que terminó con 266 victorias, 3,560 ponches y cinco premios principales de la BBWAA.

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