Por cuarto año seguido: Shohei Ohtani vendió más camisetas que cualquier otro pelotero de Grandes Ligas

Shohei Ohtani volvió a ocupar el primer lugar entre los jugadores de Grandes Ligas cuyas camisetas generan más ventas, una posición que el japonés mantiene por cuarto año consecutivo y que lo convierte en el primer pelotero en encadenar cuatro temporadas como líder desde que MLB comenzó a registrar esta clasificación en 2010.

La lista fue publicada este viernes por MLB y MLB Players, Inc. (Mlbpi), antes del comienzo de las Series de Comodines de ambas ligas, previstas para iniciar el martes 29 de septiembre.

La camiseta de Ohtani, estrella de los Dodgers, fue la más vendida desde el Día Inaugural de la temporada 2026 a través de Fanatics, incluido MLBShop.com. El registro contempla las ventas de camisetas Nike realizadas en Estados Unidos, Japón y otros mercados internacionales.

El dominio comercial del jugador japonés comenzó en 2023. Desde entonces, ninguna otra camiseta de un pelotero de las Mayores ha superado en ventas a la de Ohtani, quien vuelve a encabezar una clasificación que también reúne a varias de las principales figuras de la temporada.

El segundo puesto corresponde a Aaron Judge, capitán de los Nueva York Yankees, mientras que Pete Crow-Armstrong, jardinero de los Chicago Cubs, completa el podio.

Crow-Armstrong alcanzó la posición más alta para un jugador de los Cubs desde que Javier Báez, puertorriqueño, terminó tercero en 2018. El jardinero de Chicago también llegó a la clasificación después de una temporada en la que se convirtió en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas y el primero de la franquicia en alcanzar al menos 40 jonrones y 40 bases robadas.

Ohtani encabeza una lista con presencia de varias nacionalidades

La clasificación muestra también el peso de jugadores procedentes de distintos países. Ronald Acuña Jr., de los Atlanta Braves, aparece cuarto, mientras que Fernando Tatis Jr., de los San Diego Padres, ocupa el quinto lugar.

Los Dodgers, por su parte, son la organización con mayor presencia entre los diez primeros. Además de Ohtani, Freddie Freeman figura sexto y Mookie Betts aparece octavo. Yoshinobu Yamamoto, compañero de equipo y también japonés, ocupa el noveno puesto.

La presencia de Yamamoto permite a Los Ángeles colocar a cuatro de sus jugadores dentro del grupo de los diez primeros, con Ohtani como líder de la clasificación.

El registro de 2026 dejó también una marca para los jugadores japoneses. Por primera vez, tres de ellos aparecen entre los 20 primeros puestos, después de que Munetaka Murakami, toletero de los Chicago White Sox, ingresara en la clasificación en la vigésima posición.

Ohtani mantiene así el primer lugar mientras Yamamoto aparece noveno y Murakami completa la presencia japonesa entre los 20 más vendidos.

La publicación del listado llega cuando las Grandes Ligas se preparan para el inicio de la postemporada. Ohtani, Judge y Crow-Armstrong forman parte de los principales nombres de equipos que ya aseguraron su clasificación a las Series de Comodines, que comenzarán el próximo martes 29 de septiembre.

Sigue leyendo:

· El cubano Aroldis Chapman alcanza los 400 salvados en MLB y se mete en un selecto club

· Los Dodgers establecieron un nuevo récord de asistencia para la franquicia

· Shohei Ohtani regresa, pero no puede ayudar a los Dodgers contra San Diego