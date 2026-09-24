Shohei Ohtani regresa, pero no puede ayudar a los Dodgers contra San Diego

Los Ángeles Dodgers cayeron 5-1 ante los San Diego Padres en el Dodger Stadium. A pesar de la derrota, el conjunto argelino tiene algo que celebrar. Shohei Ohtani volvió al line up después de ausentarse un par de semanas por lesión.

Shohei Ohtani fue designado como segundo bateador de los Dodgers en este encuentro. El pelotero japonés conectó un hit en su primer turno al bate, pero luego se fue en blanco en sus siguientes apariciones en el plato. Ohtani se fue de 1-4 con una base por bolas.

WELCOME BACK, SHOHEI OHTANI!



In Ohtani’s first PA since September 7 and since returning from the IL, he delivers with a single.



Great sign for the Dodgers ? pic.twitter.com/0hGVhi4OAS — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 24, 2026

“Creo que hay una diferencia entre incomodidad y dolor. ¿Está al 100%? Probablemente no. ¿Está mejor que hace una semana? Sí. Honestamente, creo que es mejor que Shohei dé los detalles específicos, pero sí creo que ahora que ha sido activado, está en el mejor estado físico en el que ha estado en mucho tiempo”, dijo Dave Roberts sobre la inclusión de Ohtani.

De a poco Shohei Ohtani recuperará el ritmo de juego. Ohtani tenía molestias en su bíceps derecho y problemas en la rodilla izquierda. Esto hizo que los dirigentes de los Dodgers tomaran la decisión de resguardarlo.

Ohtnai salió del roster el 8 de septiembre. El versátil pelotero japonés fue incluido en la lista de lesionados. Luego de los 15 días Ohtani vuelve a la acción. Esta es una buena noticia para Dave Roberts y el club.

"He (Ohtani) looked good, at-bat quality good… It's been a while since he played in a game. It just felt like he wasn't sped up at all. I think he came out of it pretty well."



Dave Roberts addresses the media after the #Dodgers 5-1 loss to the Padres. pic.twitter.com/y9wdF50TDI — SportsNet LA (@SportsNetLA) September 24, 2026

Shohei Ohtani se recupera en un momento importante en la temporada. Los Dodgers contarán con el japonés en la recta final de la temporada regular y para los Playoffs. Roberts recupera a un bateador que, antes de su lesión, acumulaba 30 jonrones, 80 carreras impulsadas y un OPS de .902.

Ahora bien, es casi una obviedad que Shohei Ohtani no volverá al montículo por el resto de 2026. Los Dodgers tienen buen material en la lomita como para no sentir su ausencia. Lo primordial era el regreso del aporte del japonés con el madero sin forzar su brazo a extensas cargas de trabajo.

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