Cuál es el estatus de Alex Bregman después de recibir un pelotazo en su rostro

La Major League Baseball dejó unas sensibles imágenes en el Great American Ball Park. En el duelo entre Chicago Cubs y Cincinnati Reds, Alex Bregman tuvo que ser sustituido tras recibir en su rostro un pelotazo de foul. El tercera base psoteó fotografías tras el incidente.

Los Cubs ganaron cómodamente 9-1. Sin embargo, la victoria pasó a un segundo plano desde la cuarta entrada. Con dos outs en la pizarra, Michael Bush tomó su turno al bate. En el círculo de espera estaba Alex Bregman.

Michael Busch conectó un lanzamiento del derecho Luis Rey, pero el batazo abrió en foul hacia el dugout visitante. Alex Bregman no pudo reaccionar a tiempo para esquivar la pelota. La bola impactó directo en su pómulo izquierdo.

Alex Bregman got hit in the face with a foul ball on the on-deck circle and left the game pic.twitter.com/FIUgoddH1M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 20, 2026

Bregman se quejaba del dolor en el Great American Ball Park. Rápidamente fue asistido por los trainers del equipo e ingresó directo al dugout. Bregman fue reemplazado por Matt Shaw. Alex Bregman tuvo que ir directo al hospital para realizarse radiografías y tomografías computarizadas para determinar la gravedad del impacto.

“Nunca querrás ver eso en el campo de pelota. No puedes controlar nada de eso. Sucedió tan rápido (…) Cada vez que [la pelota] golpea el área de la cabeza, da miedo. … Te concentras en el juego, pero es difícil”, dijo Busch.

Alex bregan publicó una fotografía en sus redes sociales con el mensaje “Gracias por todos los mensajes. Volveré“. El tercera base de los Cubs tenía sangre en su rostro y su ojo izquierdo visiblemente hinchado por el golpe.

Alex Bregman last night vs Alex Bregman this morning. Looks like the swelling has gone down some #Cubs

?-abreg_1 IG pic.twitter.com/deoLRaj1KZ — Crawly's Cubs Kingdom (@crawlyscubs) September 21, 2026

Diagnóstico de la lesión

Un reporte de Jeff Passan explica qué tan grave fue este incidente para los Chicago Cubs y el estado de salud de Alex Bregman. El conjunto de la MLB perderá a su tercera base por unos cuantos días. Sin embargo, Bregman estaría disponible para la Postemporada.

“La estrella de los Chicago Cubs, Alex Bregman, sufrió múltiples fracturas faciales después de ser golpeado por una pelota sucia mientras estaba de pie en el círculo de la cubierta el domingo, dicen fuentes a ESPN. Bregman no se someterá a cirugía y espera regresar en la postemporada”, explica el reporte.

Chicago Cubs star Alex Bregman suffered multiple facial fractures after being struck by a foul ball while standing in the on-deck circle Sunday, sources tell ESPN. Bregman will not undergo surgery and is hopeful to return in the postseason. — Jeff Passan (@JeffPassan) September 21, 2026

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