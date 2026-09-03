Ronald Acuña Jr. sigue haciendo historia en las Grandes Ligas

Ronald Acuña Jr. es uno de los peloteros latinos más destacados en las Grandes Ligas. El jardinero de los Atlanta Braves sigue escribiendo su nombre en la historia de la MLB. El venezolano se convirtió en el pelotero más joven que llega a las redondas cifras de 200 jonrones y bases robadas en el mejor béisbol del mundo.

El Nationals Park de Washington fue el escenario en el que se produjo esta cifra histórica. Durante la séptima entrada, Ronald Acuña Jr. conectó un cuadrangular de tres carreras. Este jonrón significó el 200 en la carrera del pelotero venezolano y contribuyó a la victoria 9-0 contra los Washington Nationals.

Con el cuadrangular que le permitió alcanzar los “200-200”, Ronald Acuña Jr. establece una nueva marca. A pesar de su irregularidad por las lesiones, el de “La Sabana” alcanzó esta cifra en 904 juegos de por vida en la Gran Carpa.

De esta manera, Ronald Acuña Jr. dejó atrás la marca que anteriormente le pertenecía a Alfonso Soriano. El legendario pelotero dominicano, siete veces en el “All Star”, había llegado a los “200-200” a los 929 compromisos.

El jonrón 200 había tardado en llegar. Tuvieron que pasar 16 juegos que que Acuña pudiera salir de los 199 cuadrangulares. Su último jonrón había sido el 15 e agosto.

Ronald Acuña Jr. sigue inflando sus registros con 28 años. El jardinero venezolano acumula 993 hits, 200 jonrones, 225 bases robadas, 705 carreras anotadas y 498 carreras impulsadas en 904 juegos.

El próximo duelo de los Atlanta Braves será el viernes 04 de septiembre. Este juego se desarrollará en el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies.

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