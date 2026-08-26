El mexicano Jarren Durán mostró su poder en las Grandes Ligas y le dio una victoria a Boston

Los Boston Red Sox visitaron a Miami Marlins en el LoanDepot Park. El juego se fue a entradas extras tras la igualdad 2-2. En el inning 11, Jarren Durán se vistió de héroe al despachar un Grand Stand que le dio el triunfo a Boston.

El inning 11 lo abrió Boston. En la entrada anterior ambos equipos pudieron anotar, pero ninguno pudo salir adelante en el marcador. Esta entrada inició con un 3-3.

Wilson Contreras abrió el inning con un sencillo ante los lanzamientos de Cade Gibson. El siguiente bateador fue Jahmai Jones. Gibson perdió el duelo y mandó a Jones a la primera base con un boleto. Las bases estaban llenas.

Andruw Monasterio tenía la oportunidad de ser el héroe de la jornada. El pelotero venezolano no pudo responder con el madero y falló con un batazo al cuadro. Con el riesgo del doble play, Jarren Durán se paró en el plato. Al segundo lanzamiento Durán se arriesgó y conectó su Grand Slam hacia el jardín derecho.

GO-AHEAD GRAND SLAM



Jarren Duran puts Boston ahead in the 11th! pic.twitter.com/CbsFRAJKeh — MLB (@MLB) August 26, 2026

Este jonrón significó el triunfo 7-3 sobre Miami Marlins. Jarren Durán no había tenido una buena jornada con el madero. De hecho, el jonrón fue su primer hit de la noche en cinco turnos al bate.

Jarren Durán en al temporada

Jarren Durán está teniendo su temporada más discreta con el madero desde que está en las Grandes Ligas. En 473 veces al bate, Durán ha podido conectar 99 hits.

El jardinero mexicano ha conectado 14 dobles, 4 triples y el jonrón contra Miami Marlins fue el número 18 de la temporada. A pesar de que sus números generales siguen siendo bajos, Durán está a 3 vuelacercas de igualar su mejor registro en Grandes Ligas (21).

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