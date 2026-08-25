Giancarlo Stanton enviado a lista de lesionados y aumentan dudas sobre su regreso en 2026

Los New York Yankees movieron a Giancarlo Stanton a la lista de lesionados de 60 días, una decisión que aumenta las dudas sobre la posibilidad de que el veterano bateador vuelva a jugar durante esta temporada. El equipo también incorporó al relevista derecho Justin Topa con un contrato de Grandes Ligas para reforzar su cuerpo de lanzadores.

Stanton permanece fuera desde finales de abril, cuando sufrió una distensión en la pantorrilla derecha. Mientras se acercaba a su regreso, sufrió un nuevo contratiempo la semana pasada: una caída mientras corría las bases provocó una lesión similar, esta vez en la pantorrilla izquierda.

El nuevo problema físico llegó justo cuando el jugador estaba cerca de volver a la actividad. Con su traslado a la lista de 60 días, su regreso durante la campaña queda en duda.

Stanton había disputado 24 encuentros esta temporada y registraba un OPS de .724, con tres jonrones y 14 carreras impulsadas. El jugador se encuentra en la penúltima temporada del contrato de 13 años que comenzó en 2015.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

? Signed RHP Justin Topa (#56) to a Major League contract and selected him to the active roster.

? Transferred DH/OF Giancarlo Stanton to the 60-day injured list. — New York Yankees (@Yankees) August 25, 2026

Yankees incorporan a Justin Topa

La baja de Stanton coincidió con otro movimiento en el roster de Nueva York. Los Yankees firmaron al relevista derecho Justin Topa, quien había llegado a la organización el 14 de agosto mediante un contrato de Ligas Menores.

Topa tuvo cuatro apariciones con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre y permitió dos carreras, una de ellas limpia, en cinco entradas de trabajo. Antes de incorporarse a los Yankees, había participado en 23 juegos con los Minnesota Twins esta temporada, con marca de 0-1 y una efectividad de 8.05.

“Lo firmamos a él y al relevista derecho Eli Morgan esta semana, tratando de crear algo de profundidad allí abajo”, dijo el manager Aaron Boone. “Obviamente, ha tenido cierto éxito en las Grandes Ligas. En este momento, nos cubre y tendrá una pequeña oportunidad con nosotros”.

La llegada de Topa se produjo después de que los Yankees enviaran al derecho Brendan Beck a Triple-A tras el partido del domingo.

El relevista, seleccionado por los Pittsburgh Pirates en la ronda 17 del Draft de 2013 procedente de Long Island University, debutó en las Grandes Ligas en 2020 con los Milwaukee Brewers. Con Milwaukee disputó 17 partidos a lo largo de tres temporadas antes de registrar en 2023 la mejor efectividad de su carrera, 2.61, en 75 apariciones con los Seattle Mariners.

Los Twins dejaron en libertad al lanzador de 35 años en mayo. Posteriormente pasó brevemente por las sucursales de los Toronto Blue Jays y los Kansas City Royals antes de incorporarse a los Yankees.

Una de sus principales características cuando se encuentra en plena forma es la capacidad para provocar rodados. Topa tiene un porcentaje de rodados de 53.9% durante su carrera, casi 10 puntos porcentuales por encima del promedio de la liga.

Para los Yankees, el movimiento representa una incorporación al bullpen mientras Stanton enfrenta un nuevo periodo de recuperación. El bateador, que estaba cerca de regresar tras su lesión en la pantorrilla derecha, deberá ahora afrontar las consecuencias de un segundo problema físico que pone en duda su participación en lo que resta de la temporada.

Sigue leyendo:

· MLB anunció calendario de playoffs: la acción comienza el 29 de septiembre

· Ohtani vuelve a hacer historia y alcanza una cifra que solo tres leyendas de MLB superaron

· Sorpresa en MLB por el retiro de jugador que fue All-Star hace apenas cuatro temporadas