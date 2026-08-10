Sorpresa en MLB por el retiro de jugador que fue All-Star hace apenas cuatro temporadas

Tim Anderson decidió poner fin a su carrera en las Grandes Ligas después de diez temporadas y explicó que el béisbol dejó de producirle felicidad. El excampocorto de los White Sox, Marlins y Angels hizo el anuncio este lunes en una videoconferencia y sorprendió al mundo del béisbol, ya que fue campeón bate de la MLB en 2019 y All-Star apenas cuatro años atrás.

A sus 33 años, Anderson aseguró que la decisión responde a una combinación de desgaste físico y emocional acumulado en las últimas temporadas.

“Quiero ser lo más abierto posible, pero el juego trajo mucho dolor, muchos grandes momentos. Pero a lo largo de mi carrera definitivamente hubo muchos momentos oscuros. Llegó un punto en el que ya no podía disfrutarlo”, explicó.

El jugador añadió que intentó mantenerse competitivo durante los últimos años, aunque su cuerpo dejó de responder como antes.

Thanks for the memories, No. 7.



Celebrating the two-time All-Star and 2019 American League batting champion Tim Anderson during a special pregame ceremony on Thursday, September 17. pic.twitter.com/2JKDQA2Kqn — Chicago White Sox (@whitesox) August 10, 2026

“Luché durante los últimos dos o tres años. Entrené y simplemente no pude lograr que el cuerpo funcionara como antes. No soy de los que van a seguir intentando regresar a un lugar al que ya no podía volver”, afirmó.

Su último partido en las Grandes Ligas fue el 25 de mayo de 2025 con los Angels, equipo con el que bateó .205 en 31 encuentros.

Un campeón bate que marcó una etapa en Chicago

La mejor etapa de Anderson se desarrolló en Chicago. Seleccionado en el puesto 17 del draft de 2013, disputó sus primeras ocho campañas con los White Sox y superó los .300 de promedio durante cuatro temporadas consecutivas.

En 2019 lideró todas las Grandes Ligas con un promedio de .335 y posteriormente fue elegido al Juego de Estrellas de la Liga Americana en 2021 y 2022. También ganó un Bate de Plata en 2020.

El propio Anderson reconoció el peso emocional que tuvo la organización en su carrera.

“Estoy feliz por mis momentos, pero me entristece hablar de ello porque fue el primer equipo que me dio una oportunidad. No tenía un gran currículum ni había pasado por todos esos campamentos. Me dieron una oportunidad y se quedaron a mi lado. Creo que es justo poder volver y retirarme como White Sox”, señaló.

Chicago anunció que lo homenajeará antes del partido del 17 de septiembre. Para esa ceremonia, el club utilizará por única vez esta temporada el uniforme Nike City Connect “Southside”, el mismo diseño que vistió Anderson cuando los White Sox conquistaron la División Central de la Liga Americana en 2021.

Tim Anderson has announced his retirement after 10 Major League seasons spent across the White Sox, Marlins, and Angels. He won the 2019 AL batting title, was an All-Star in 2021 and 2022, and won a Silver Slugger Award in 2020. pic.twitter.com/03a220ZluE — MLB (@MLB) August 10, 2026

Lesiones, episodios personales y el cierre definitivo

La trayectoria del campocorto también estuvo marcada por situaciones difíciles fuera del terreno. En 2017 jugó tras la muerte de un amigo cercano que fue asesinado en Alabama.

Años después, durante una entrevista en The Pivot Podcast, reconoció haber tenido un hijo fuera del matrimonio y haber acudido a terapia junto a su esposa Bria.

En 2023 fue suspendido por MLB después de una pelea con José Ramírez, de Cleveland.

Anderson se retira con promedio vitalicio de .276, 98 cuadrangulares, 350 carreras impulsadas y 122 bases robadas en 991 juegos. Más allá de los números, insistió en que su prioridad ahora es recuperar tranquilidad lejos del béisbol.

“Puedo despertarme y hacer lo que quiera, y eso me hace feliz. Pero cuando pienso en el béisbol, hombre, es mucho”, concluyó.

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