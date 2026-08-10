MLB anunció calendario de playoffs: la acción comienza el 29 de septiembre

La temporada 2026 de Grandes Ligas tendrá un detalle poco habitual: los playoffs comenzarán antes de octubre. La MLB confirmó este lunes el calendario oficial de la postemporada y estableció el 29 de septiembre como fecha de inicio de las Series de Comodín, el primer paso rumbo a la Serie Mundial.

La liga precisó que las fechas siguen sujetas a cambios, aunque el esquema general ya quedó definido.

Las cuatro series de comodines, al mejor de tres juegos, arrancarán el martes 29 de septiembre con el Juego 1 de cada llave. Los segundos partidos se disputarán el 30 de septiembre y, en caso de ser necesarios, los terceros encuentros se jugarán el 1 de octubre.

No todos los equipos clasificados participarán en esta ronda. Los dos mejores sembrados de cada liga avanzarán directamente a la Serie Divisional y esperarán a los ganadores de los cruces entre el tercer y sexto sembrado, y entre el cuarto y quinto. Los equipos con mejor clasificación serán locales durante toda la serie de comodines.

Así quedará el camino hacia la Serie Mundial

La Serie Divisional comenzará el sábado 3 de octubre. Esta fase se disputará al mejor de cinco juegos con formato 2-2-1, por lo que los dos primeros partidos y un eventual quinto encuentro se jugarán en casa del mejor sembrado.

Si alguna Serie Divisional de la Liga Nacional necesita un quinto partido, este se celebrará el 9 de octubre. En la Liga Americana, un eventual Juego 5 quedó programado para el 10 de octubre.

Las Series de Campeonato mantendrán el formato tradicional al mejor de siete. La Liga Nacional abrirá el domingo 11 de octubre y la Liga Americana comenzará el lunes 12.

La MLB fijó de antemano el inicio de la Serie Mundial, independientemente de cuándo terminen las series anteriores.

El Juego 1 del Clásico de Otoño se disputará el viernes 23 de octubre. La serie se jugará al mejor de siete encuentros con formato 2-3-2 y el equipo con mejor récord de temporada regular tendrá ventaja de localía.

La liga también confirmó dos días de viaje, el 25 y el 29 de octubre, este último solo si la serie supera cinco juegos.

Si fuera necesario un séptimo partido, el campeón de 2026 se definirá el sábado 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween.

Regresa NBC y se amplía la oferta en español

Uno de los anuncios más destacados fue el regreso de NBC a las transmisiones de playoffs por primera vez desde la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año 2000 entre Mariners y Yankees.

Las Series de Comodín se emitirán por NBC, Peacock y NBC Sports Network.

Las Series Divisionales y de Campeonato de la Liga Americana se verán por TBS, truTV y HBO Max, mientras que las de la Liga Nacional se transmitirán por FOX o FS1, además de FOX Deportes.

Todos los juegos de la Serie Mundial irán por FOX y FOX Deportes.

La cobertura en español también incluirá transmisiones televisivas por Universo y Univision, y Univision Radio ofrecerá narración radial de toda la postemporada. ESPN Radio tendrá los derechos de audio en inglés.

La MLB informó además que los suscriptores de MLB.TV podrán acceder a los juegos emitidos por FOX, FS1 y las plataformas de TNT Sports siempre que cuenten con autenticación válida de un proveedor de televisión participante.

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