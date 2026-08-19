Ohtani vuelve a hacer historia y alcanza una cifra que solo tres leyendas de MLB superaron

Shohei Ohtani volvió a dejar su sello en las Grandes Ligas. El japonés conectó este martes su jonrón número 30 de la temporada durante la victoria de Los Angeles Dodgers por 7-6 sobre los Colorado Rockies, en el segundo juego de la serie disputada en el Coors Field.

El cuadrangular no solo ayudó a los Dodgers a tomar ventaja en el encuentro. También permitió a Ohtani alcanzar una cifra que confirma su extraordinaria producción ofensiva: el toletero sumó su sexta temporada consecutiva con al menos 30 jonrones.

Ohtani llega a 30 jonrones con un batazo de 448 pies

Ohtani apareció en el tercer episodio y no tardó en hacer sentir su poder. Con un corredor en circulación, conectó un batazo que viajó aproximadamente 448 pies entre el jardín derecho y el central.

El cuadrangular produjo dos carreras y colocó a los Dodgers arriba 3-1 en ese momento del encuentro.

Con este batazo, Ohtani llegó a 30 jonrones en 2026, una cifra que ha alcanzado en seis temporadas consecutivas, consolidándose nuevamente como uno de los principales referentes ofensivos de las Grandes Ligas.

El japonés continúa además aumentando su impacto en Los Ángeles apenas en su tercera temporada con la organización.

Ohtani entra en un grupo exclusivo de MLB

El nuevo cuadrangular también amplió una estadística particularmente llamativa con los Dodgers.

Ohtani llegó a 139 jonrones durante sus primeros tres años con el equipo, una cifra que lo coloca como el cuarto jugador con más cuadrangulares en sus primeras tres temporadas con una franquicia en la historia de las Grandes Ligas.

El listado está encabezado por:

Mark McGwire: 159 jonrones con los St. Louis Cardinals

159 jonrones con los St. Louis Cardinals Alex Rodríguez: 156 con los Texas Rangers

156 con los Texas Rangers Babe Ruth: 148 con los New York Yankees

148 con los New York Yankees Shohei Ohtani: 139 con los Los Angeles Dodgers

De esta manera, el japonés se encuentra a solo nueve cuadrangulares de igualar la marca de Babe Ruth y a 17 de alcanzar a Alex Rodríguez.

Ohtani también domina en el Coors Field

El Coors Field se ha convertido en uno de los escenarios donde Ohtani más ha producido con el bate.

Con su actuación del martes, el japonés extendió a 22 partidos consecutivos con al menos un hit en ese estadio.

Durante esa racha frente a los Rockies, Ohtani batea para .402, producto de 39 imparables en 97 turnos, además de 10 jonrones y 26 carreras impulsadas.

La combinación de poder y consistencia volvió a aparecer en Denver. Mientras los Dodgers buscaban otro triunfo ante Colorado, Ohtani respondió nuevamente con un cuadrangular que amplió una de las rachas ofensivas más destacadas de su carrera.

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