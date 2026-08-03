Tarik Skubal casi llora en su despedida de Tigers; dijo estar emocionado de llegar a Dodgers

Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, dejó oficialmente a los Detroit Tigers para convertirse en nuevo lanzador de Los Angeles Dodgers, un movimiento que estuvo marcado por una emotiva despedida del zurdo, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de la organización que impulsó su carrera.

El pitcher estadounidense recibió la noticia durante el partido del sábado contra Oakland Athletics, cuando se encontraba en el clubhouse del equipo. Minutos después, el intercambio comenzó a difundirse y terminó por confirmar uno de los movimientos más importantes del mercado de traspasos de la MLB.

Tarik Skubal recibió la noticia en pleno partido

Tras concluir su labor, Tarik Skubal se dirigió al clubhouse como parte de su rutina habitual. Sin embargo, una llamada telefónica cambió por completo el rumbo de la noche.

“El camino al clubhouse fue muy normal”, dijo Skubal después del juego, tras conocerse la noticia de que había sido traspasado a los Dodgers a cambio de tres prospectos. “Normalmente, entro, hago algunas cosas, me muevo un poco y recibo algo de tratamiento”.

Poco después llegó la llamada que confirmó su salida de los Tigers.

“Pensé: ‘Ya sé de qué se trata esto'”, comentó. “Y no me pareció el momento adecuado para volver a salir al campo”.

Mientras el encuentro seguía disputándose, comenzaron a circular los reportes sobre el intercambio que enviaría al lanzador a Los Angeles Dodgers a cambio de los prospectos Zyhir Hope, River Ryan y Brady Smith.

La despedida de Skubal conmovió a Detroit

Al recordar su paso por la organización, Tarik Skubal habló con evidente emoción y agradeció la confianza que recibió desde que fue seleccionado en el Draft de 2018, cuando llegó procedente de la Universidad de Seattle.

“Estoy muy agradecido por todo lo que los Tigers hicieron por mí. Seleccionarme en el Draft de 2018, darle una oportunidad a un chico proveniente de una universidad pequeña y ponerme todos los recursos al alcance… Todo ha estado siempre a mi disposición. Siempre tuvieron respuestas y un plan para mí; así que, sí, siento que he vivido mucho y he pasado por bastantes fracasos al inicio de mi carrera, pero este club nunca dejó de creer en mí. Seguían enviándome a lanzar cada cinco días, incluso cuando probablemente no lo merecía. Es algo que nunca daré por sentado”.

El zurdo también reconoció que su objetivo siempre fue conquistar una Serie Mundial con Detroit, una meta que ya no podrá perseguir con la organización.

“Desde aquel fracaso en el quinto juego de 2024, he usado eso como motivación para llevar una Serie Mundial a la ciudad de Detroit”, afirmó. “Realmente lo estaba. Durante toda esa temporada baja nunca me sentí tan motivado; y luego, al llegar y perder el quinto juego de nuevo, ese fracaso despertó aún más el deseo de esforzarme al máximo y ver hasta dónde podía llegar realmente. El objetivo siempre fue ganar una Serie Mundial para la ciudad y para la organización que apostó por mí”.

Los Dodgers suman a una de las grandes figuras de la MLB

El traspaso representa un golpe de autoridad para Los Angeles Dodgers, que incorporan a uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas y una de las piezas más codiciadas del mercado.

Antes del cierre de transferencias, el nombre de Tarik Skubal aparecía constantemente entre los posibles candidatos a cambiar de equipo. Su situación contractual y el desempeño de los Detroit Tigers durante la temporada terminaron por abrir la puerta a la negociación.

Tarik Skubal no ocultó su emoción por llegar a Los Ángeles

Aunque la despedida estuvo cargada de sentimientos, el nuevo lanzador de Los Angeles Dodgers reconoció que también afronta con ilusión el siguiente capítulo de su carrera.

“Es una locura”, dijo Skubal. “Al empezar la temporada, esto no era lo que tenía planeado. Pero las circunstancias cambian, las situaciones cambian”.

Al final de la conferencia, cuando fue cuestionado sobre su llegada a los Dodgers, el pitcher hizo una pausa para contener las lágrimas antes de responder.

“Es duro”, dijo con la voz entrecortada. “Quiero mucho a todos los que están ahí dentro. Son algunos de mis mejores amigos”.

Levantó la vista, contuvo las lágrimas y dijo: “Lo siento”, seguido de 13 segundos de silencio.

“Sí, es emocionante”, dijo. “Estoy emocionado”.

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