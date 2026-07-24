Trump recibe un anillo de los Dodgers y bromea: “¿Tengo que informar sobre esto?”

Los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Serie Mundial, fueron homenajeados por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde el mandatario elogió la trayectoria del equipo y protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia al recibir lo que parecía ser una réplica del anillo de campeonato.

Durante el evento celebrado en el Jardín de las Rosas, Trump calificó a los Dodgers como “una de las grandes marcas del mundo” y felicitó a la organización por su éxito reciente, además de expresar su deseo de volver a recibirlos el próximo año si consiguen otro título.

Trump sorprende con su reacción

AP reveló que uno de los momentos más virales ocurrió cuando la directiva del club entregó al mandatario una pieza que aparentaba ser un anillo de la Serie Mundial. Al observar el obsequio, Trump reaccionó entre risas.

“¡Guau! ¿Tengo que informar sobre esto? No quiero informar sobre esto”, comentó mientras guardaba el anillo en el bolsillo interior de su saco.

El presidente también dedicó palabras de reconocimiento a figuras como Shohei Ohtani y Freddie Freeman, e incluso comparó al fenómeno japonés con Babe Ruth, al considerar que su capacidad para batear y lanzar lo coloca entre los jugadores más completos en la historia del béisbol.

Trump recordó además el dramático séptimo juego del campeonato, del que aseguró permaneció despierto hasta las tres de la mañana para seguirlo.

Los Dodgers apuntan al tricampeonato

El mánager Dave Roberts agradeció el reconocimiento y dejó claro que el objetivo de la organización es conquistar un tercer campeonato consecutivo.

“Vamos por el tercer título seguido”, afirmó el dirigente durante la ceremonia.

Trump también comentó que, pese a estar concentrado en asuntos internacionales, entre ellos el conflicto con Irán, se mantiene al tanto del desempeño de los Dodgers, que actualmente presumen uno de los mejores registros de las Grandes Ligas.

La visita también tuvo un componente histórico, ya que la tradición de recibir a equipos campeones en la Casa Blanca se remonta al siglo XIX. No obstante, durante las administraciones de Trump estos encuentros han estado rodeados de polémica por razones políticas.

El jardinero Mookie Betts no asistió a la ceremonia y, de acuerdo con el propio equipo, aprovechó el día libre para permanecer con su familia mientras los Dodgers continúan su gira por la costa este de Estados Unidos.

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