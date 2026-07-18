Jill Biden acusa a la prensa por criticar con mayor dureza a su esposo que a Donald Trump

Jill Biden, exprimera dama de la nación, afirma que los medios de comunicación estadounidenses criticaban con mayor severidad a su esposo que al actual presidente Donald Trump.

Durante la promoción del libro que contendrá las memorias del exmandatario Joe Biden, el cual estará disponible al público a finales de noviembre, a la ex primera dama se pidió comentar acerca de la cobertura mediática que recibió su esposo durante los cuatro años en que gobernó a la nación.

“Si Joe hubiera hecho cualquiera de las cosas que están ocurriendo ahora, lo habrían criticado duramente, pero es algo que simplemente existe, es como si hubiera un doble rasero. Y no creo que eso sea justo, ni que lo haya sido”, expresó.

Acto seguido, reconoció que, tanto ella como Joe Biden, quizá en su momento no le dedicaron la atención debida a establecer un canal de comunicación más abierto o cercano con la prensa y en eso, muy probablemente, incidió la manera en cómo fueron tratados.

“Quizás podríamos haber hecho más para acercarnos a la prensa y ser más abiertos, para que nos vieran como personas reales y no como meras figuras decorativas. Eso es algo que lamento, no haber podido forjar relaciones más estrechas”, subrayó.

A lo largo de su admnistración, Joe Biden nunca maltrató a ningún representante de los medios informativos como lo ha hecho Donald Trump sin que ningún periodista se haya atrevido a encararlo exigiéndole respeto.

Durante la recta final de su admnistración, Joe Biden fue cuestionado por la prensa al grado de señalar que era su esposa Jill quien gobernaba a la nación. (Crédito: Stephanie Scarbrough / AP)

En noviembre del año pasado, el magnate neoyorquino se enfureció cuando Catherine Lucey, periodista de la agencia Bloomberg, lo cuestionó abordo del Air Force One por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, “si no había nada incriminatorio” en ellos.

Trump la interrumpió, la señaló con el dedo y le dijo: «Cállate. Cállate, cerdita».

Sin embargo, ese no fue un incidente aislado, pues en febrero de este año, el mandatario de la nación le faltó al respecto a Kaitlan Collins, corresponsal de la cadena CNN.

La reportera en cuestión intentaba hacerle una pregunta sobre la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Sabes, eres la peor reportera. No me extraña. CNN no tiene audiencia por gente como tú.

Te conozco desde hace 10 años. Creo que nunca he visto una sonrisa en tu rostro. ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad”, enfatizó.

A pesar de ello, la cobertura de los medios informativos a las actividades de Trump lejos de disminuir se ha incrementado, pero sin que nadie se atreva a lanzar ninguna pregunta que pueda incomodarlo.

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