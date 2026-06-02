Jill Biden está convencida que su esposo pudo haber derrotado a Donald Trump en la boleta

Jill Biden, exprimera dama de la nación, está convencida de que, si la cúpula del Partido Demócrata le hubiera permitido continuar adelante su esposo Joe, entonces habría derrotado a Donald Trump en la boleta como lo hizo cuatro años atrás.

En julio de 2024, el magnate neoyorquino y el entonces mandatario de la nación se enfrentaron en un debate con el objetivo de que la ciudadanía pudiera comparar sus propuestas de campaña y así brindarle su voto meses después.

Aunque el demócrata continuamente había retado al republicano bajo la promesa de demostrar lo perjudicial que serían sus políticas en caso de volver a asumir el control del gobierno, la noche cuando lo tuvo enfrente se mostró frágil y disperso en sus ideas al grado de prácticamente balbucear cuando le tocaba hacer uso de la palabra.

Dicha situación desconcertó al propio Donald Trump quien, en lugar de avasallarlo con su discurso, optó por dejar que su adversario se hundiera en el mar de confusión creado a partir de su conducta mostrada en una noche trascendental prácticamente para definir el destino de la Casa Blanca.

Tras finalizar el debate sólo fue cuestión de días para que la cúpula del Partido Demócrata obligara a Biden a dar por concluida su campaña en busca de una hipotética reelección.

Jill Biden acepta que la salud de su esposo ha mermado desde que salió de la Casa Blanca. (Crédito: Chris Kleponis / AP) Crédito: Chris Kleponis | AP

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS Now, Jill Biden descartó las versiones de que, tanto ella como el personal de la Casa Blanca, hayan estado escondiendo al demócrata de 83 años para evitar exhibir su deterioro de salud.

“Si lo estábamos escondiendo entre bastidores, ¿por qué le pedimos al equipo de Trump que participara en el debate? Es decir, fuimos nosotros quienes lo propusimos. Si eso fuera cierto, ¿por qué lo expusimos? No creo que estuviera protegido. Considero que habría vencido a Donald Trump en esas elecciones”, mencionó.

Cuestionada sobre el avance del cáncer en el organismo del expresidente, la demócrata de 75 años aceptó que, cada vez se le ve más cansado.

“El cáncer es realmente duro. Diría que está bien. Sigue dando discursos, viajando en tren un par de veces al mes, manteniendo su agenda. Pero el cáncer pasa factura. Se cansa un poco más a menudo, pero no sé. Ha sido difícil”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Jill Biden admite que pensó que Joe Biden sufría un derrame cerebral en pleno debate

• Kamala Harris asegura que Joe Biden presuntamente se rehusaba a debatir con Donald Trump

• Kamala Harris critica a Joe Biden en su libro por haberse postulado para buscar reelegirse

• Jill Biden revela su decepción por Nancy Pelosi tras haberle dado la espalda al presidente