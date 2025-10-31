Kamala Harris asegura que Joe Biden presuntamente se rehusaba a debatir con Donald Trump

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, reveló cómo, antes de que Joe Biden debatiera frente a Donald Trump, el exmandatario de 82 años proyectaba cierto grado de inseguridad de postrarse frente a las cámaras de televisión.

Durante su participación en el podcast The Diary Of A CEO, la californiana que perdió las elecciones presidenciales en noviembre dejó muy parado a Joe Biden tras asegurar que, durante una llamada telefónica efectuada entre ambos minutos antes de debatir frente a Donald Trump, lo notó preocupado.

“Me llamó desde el campamento de debates y me di cuenta de que algo no andaba bien. Me preocupaba… Creo que no quería debatir. No quería ese debate”, rememoró.

Previo al debate presidencial, varios analistas políticos advertían que Trump había recuperado terreno de las encuestas; en tanto que Biden enfrentaba una enorme presión surgida desde su propio partido en gran por algunos problemas relacionados con su salud, los cuales comenzaban a filtrarse a través de los medios informativos.

Algunos de los comentarios de Kamala Harris no están siendo bien recibidos por algunos de los miembros del Partido Demócrata. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Sin embargo, bajo la perspectiva de Kamala Harris lo más alarmante era que las palabras de su entonces jefe reflejaban desinterés por debatir.

“Como cualquier competición en la que participes, ya sea que estés pujando por algo, si se trata de deportes, tienes que desearlo. Si no quieres participar en la competencia, eso sin duda afectará tu desempeño. Y estoy bastante segura de que no quería debatir. Creo que lo convencieron y luego todos vimos lo que sucedió”, señaló.

A la postre, Biden terminó por derrumbarse emocionalmente frente a las cámaras de televisión que transmitían sus palabras a millones de hogares estadounidenses.

De hecho, su actitud sorprendió hasta a Donald Trump quien simplemente se limitó a dejar que su oponente mostrará su fragilidad cada vez que hacia uso de la palabra.

Horas después, los demócratas se encargaron de hacer renunciar al expresidente de su idea de reelegirse y entonces él mismo se encargó de cederle la estafeta a Kamala Harris quien, pese a reunir más de $1,000 millones de dólares en donaciones para su campaña, tampoco logró conectar con la cantidad de votantes necesarios para convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos.

