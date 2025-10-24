Bernie Sanders afirma que Kamala Harris perdió las elecciones por olvidarse de la clase trabajadora

Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, afirma que Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, perdió las elecciones por olvidarse de la clase trabajadora.

Durante una entrevista concedida al podcast “The Tim Dillon Show”, el político de 83 años se refirió al descontento que le produjo la falta de elecciones primarias para nominar a Kamala Harris en reemplazo de Joe Biden como candidata presidencial, pues bajo su óptica eso afectó a los demócratas al restarles “transparencia”.

Sin embargo, dijo estar convencido que la verdadera razón detrás de la derrota de Harris en la boleta fue el alejamiento de su campaña con respecto a las necesidades de la clase media.

“Kamala no hizo una campaña centrada en las necesidades de la clase trabajadora, ni en la atención médica, ni en la economía, ni en el aumento del salario mínimo, ni en las licencias familiares y médicas remuneradas, ni en la vivienda, ni en todos los problemas que enfrentan los trabajadores en este momento. Y creo que el hecho de que ella no se centrara en esos temas permitió que Trump ganara”, expresó.

Asimismo, Sanders reveló que sus esfuerzos por promover entre la ciudadanía el voto en favor de la exvicepresidenta de poco sirvieron, pues las grandes cantidades de dinero aportadas por sus donantes a su campaña la proyectaron como alguien distante a las demandas de la clase trabajadora.

“Trabajé con todas mis fuerzas; me presenté por todo el país para intentar que la eligieran, pero creo que la razón por la cual perdió esas elecciones… es el dinero en la política”, subrayó.

Kamala Harris gastó más de $1,000 millones de dólares en su campaña presidencial. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Lo controversial del revés experimentado en las filas demócratas es que Kamala Harris logró reunir más de $1,000 millones de dólares en donativos para su campaña, pero esa estratosférica cantidad de dinero invertida en la compra de publicidad para empoderarla, terminó por generar dudas entre los ciudadanos sobre si era el momento adecuado para ver a una mujer gobernar desde la Casa Blanca.

Después, a la hora clave de las votaciones, la respuesta en las urnas se volcó en favor de los republicanos y a Kamala Harris no le quedó más remedio que tratar de justificarse al culpar a la falta de tiempo de su escandalosa derrota.

“Hubo muchos factores que influyeron en el resultado de esa elección, pero probablemente uno de los más importantes es que simplemente no tuvimos suficiente tiempo”, aseguró la californiana.

