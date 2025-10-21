Los demócratas gastan 300 millones en una propuesta, mientras ignoran a los pobres

Los demócratas en California les han fallado enormemente a las personas que viven en la pobreza. Muchos residentes de comunidades económicamente desfavorecidas se despiertan cada mañana entre montones de basura, angustiados porque su alquiler es demasiado alto, viendo a sus líderes cívicos siendo acusados ​​por traicionar la confianza pública, viendo a sus hijos recibir una educación pésima y viendo tiendas de campaña con personas sin hogar en cada cuadra.

Con tanta gente necesitada y tantos desafíos profundos en el estado, ¿cómo pueden los demócratas forzar una elección para una propuesta que costará a los contribuyentes $300 millones y que podría no tener ningún impacto, y por qué nadie la cuestiona?

Toda la clase política demócrata de California se ha unido para vender la Prop. 50 a los votantes del estado.

Los demócratas están gastando millones en movilizar a los pobres, a aquellos que no ven más allá de los desafíos de sus comunidades. Si se le pregunta a una de estas personas que luchan en este estado si alguna vez ha oído hablar de la manipulación de distritos electorales o de los mapas del Congreso, la mayoría no sabrá qué decir.

Los pobres, incluyendo a los latinos, han sido excluidos de la narrativa del poder por los demócratas que gobiernan el estado. Algunos trabajan de 70 a 80 horas semanales para mantener a sus familias, sin dejar tiempo para la participación cívica. Muchos se han mudado a Texas, Arizona y Nevada porque el costo de vida en California es escandalosamente alto.

El año pasado se informó ampliamente que el presidente Trump ganó 10 condados en California y que Kamala Harris obtuvo 1.8 millones de votos menos que el entonces candidato Joe Biden en 2020. Estos resultados electorales fueron la razón principal por la que Trump ganó el voto popular en 2024. Muchos votantes aquí en California están frustrados, ya que no ven que el poder político democrático que gobierna el estado resuelva sus problemas; Algunos de estos votantes, incluyendo latinos, se están pasando al bando republicano.

Para octubre de 2025, los republicanos en la Cámara de Representantes en Washington tenían la mayoría por un pequeño margen de escaños. Las últimas cifras muestran que los republicanos tienen una mayoría de 219-213 en la Cámara de Representantes de EE. UU., con tres vacantes.

La Prop. 50 en California pretende ser un contraataque a lo que están haciendo los republicanos en Texas. El gobernador y la legislatura de Texas se arrodillaron ante el presidente Trump. La legislatura texana, liderada por los republicanos, rediseñó los mapas del Congreso en un esfuerzo por otorgarle al presidente los escaños necesarios para que los republicanos puedan seguir controlando la Cámara de Representantes.

El estado de California cuenta actualmente con una comisión ciudadana independiente de redistribución de distritos que elabora los mapas de los distritos del Congreso. Los votantes les arrebataron el poder a los políticos en 2010.

En definitiva, aprobar la Prop. 50 podría no hacer nada para desbaratar el control republicano de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la gente común de California sentirá de inmediato el efecto de la austeridad. Para empezar, gastar 300 millones de dólares es inaceptable considerando todos los desafíos que enfrenta el estado.

Un voto SÍ a la Prop. 50 desmantelaría temporalmente esta comisión independiente y permitiría a la legislatura, liderada por los demócratas, trazar los límites de los distritos congresionales que formarán nuevos distritos. Literalmente, los políticos demócratas elegirían a sus votantes, en lugar de que los votantes los elijan a ellos.

Un voto NO a la Prop. 50 permitiría a la comisión independiente seguir trazando los límites de los distritos congresionales. Esta comisión sirve al interés público de los votantes; también atrae a candidatos más reflexivos para postularse a cargos políticos en este estado.

Es importante revisar a los candidatos que se postulan actualmente para gobernador el próximo año; todos ellos han formado parte del poder político durante los últimos 30 años. Este estado necesita nuevos candidatos con un pensamiento más profundo para resolver los problemas apremiantes.

La mayoría de los votantes demócratas creen en la propaganda de que el cielo se derrumbará si la Prop. 50 no obtiene la mayoría de los votos en noviembre. Por supuesto, se están asustando con Trump y ahora apoyan la medida. Hace un par de meses, el 60% de los votantes quería que la comisión independiente siguiera trazando los límites de estos mapas congresionales. Después de toda la propaganda y las tácticas de miedo de los demócratas, ahora la mayoría de los votantes apoyan la Prop. 50. Pareciera que a los demócratas no les importa gastar la exorbitante suma de 300 millones de dólares en estas elecciones.

Para resolver los problemas sociales, la gobernanza debe basarse en los principios del compromiso. En este país, estos principios se han desechado, y un enfoque de ojo por ojo los ha reemplazado. El gobernador Newsom les dice a los votantes de California que debemos combatir al presidente Trump, “fuego con fuego”, incluso si esto implica la destrucción de la poca democracia que nos queda.

Hay 52 miembros en la Cámara de Representantes del Estado de California; los demócratas controlan 43 de estos escaños y los republicanos los otros 9. La mayoría de los analistas políticos que siguen de cerca la situación ven la Prop. 50 como una opción que otorga a los demócratas cuatro escaños adicionales, de modo que terminarán con 47 de los 52 escaños del Congreso del estado.

Newsom y su partido esperan ganar cinco escaños para compensar los que se presume que se perderán en Texas. Si los republicanos pierden la Cámara de Representantes, también perderán el control de la agenda legislativa y otros puestos clave de liderazgo en los comités. El presidente Trump comprende las implicaciones de permitir que los demócratas ganen la Cámara, por lo que ha estado pidiendo a los estados republicanos controlados por los republicanos que modifiquen los distritos electorales para mantenerlos al mando de la Cámara de Representantes.

Es una situación en la que todos ganan para los demócratas, incluso si la Prop. 50 no tiene ningún impacto en Washington; los políticos demócratas lograron convencer a los votantes de desmantelar la comisión independiente, y ahora harán lo que quieran con estos mapas electorales. Aunque nos dicen que es temporal, ¿alguien cree que los demócratas que podrían ganar escaños en la Cámara de Representantes con la aprobación de la Prop. 50 tendrán la valentía de ceder sus escaños y exigir que su partido reinstaure la comisión independiente? Claro que no, harán todo lo posible para asegurar que el Partido Demócrata conserve este poder de manipulación electoral que obtuvo al aprobar la Prop. 50.

California es conocida como un bastión del progresismo; pero los líderes demócratas han ignorado por completo los profundos problemas que enfrentan las personas que viven en la pobreza en este estado, cuyas comunidades están sumidas en el caos y la suciedad.

(*) Chamba Sánchez es profesor de Ciencias Políticas en el Colegio del Este de LA.