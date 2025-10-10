Kamala Harris asegura que sólo el pueblo y el poder de Dios pueden frenar a Trump en este momento

La exvicepresidenta de la nación señaló está convencida que, en este momento, “sólo el pueblo y el poder de Dios pueden impedirle al presidente Donald Trump” continuar adelante con sus políticas.

Preocupada por las consecuencias que traerá consigo el cierre de gobierno a medida que transcurran más días sin llegar a un acuerdo para aprobar un presupuesto provisional, durante un evento celebrado en el Teatro Warner, la demócrata reconoció su impotencia al no lograr detener las políticas impulsadas por Donald Trump.

“El punto es que las barreras de contención han fallado, en su mayoría. Excepto una, que es el pueblo y el poder de Dios.

Entonces, ahora mismo, si la Corte Suprema no es una barrera… ¿cuál es, desde un punto de vista legal, la barrera que ven? Solo la gente”, expresó.

Acto seguido, acusó a los miembros del Partido Republicano por no cerrarle el paso al jefe de la nación en algunas decisiones que afectan a la mayoría de los ciudadanos, pues temen desatar su ira.

“Saben lo que está mal y no están tomando cartas en el asunto. Viven con el miedo a las represalias y están más interesados en su propia supervivencia política que en alzar la voz y asumir los posibles golpes”, subrayó.

Kamala Harris está tratando de reposicionar su imagen para convertirse en quien lidere al Partido Demócrata en las elecciones intermedias. (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP) Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

La afroamericana a la cual Donald Trump derrotó en noviembre indicó que la única vía para arrebatarles el control del gobierno a los conservadores son las elecciones intermedias.

“Siendo muy sincera con todos los amigos aquí: no sé si esto no empeorará antes de mejorar… Todos los días pasa algo.

Lo que esta gente está haciendo ahora mismo para poner fin a la guerra contra el cáncer, negar la ciencia y despedir a los científicos, es una locura.

No tengo la solución ahora mismo para detenerlo antes de que termine su mandato, pero sé que debemos luchar y mantenernos fuertes. No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos dejarnos abrumar, no podemos silenciar”, indicó.

A pesar de la derrota sufrida en noviembre pasado, Kamala Harris está tratando de asumir el liderazgo del Partido Demócrata al cual se comprometió apoyar a cambio de que cubrieran las deudas generadas por su campaña, pues el reporte de sus gastos señala que la suma destinada a promover su imagen en espacios publicitarios y eventos masivos superó los más de $1,000 millones de dólares donados por sus simpatizantes.

