Kamala Harris se pasa de lépera al criticar a la administración de Donald Trump

Durante su participación en una cumbre de escritores celebrada en Los Ángeles, California, a la exvicepresidenta Kamala Harris se le fue la boca demás al criticar a la administración encabezada por el presidente Donald Trump.

En las últimas semanas, la demócrata californiana decidió asumir una conducta similar a la mostrada durante la campaña política en que logró conquistar a donantes poderosos pilares de sus más de $1,000 millones de dólares acumulados en donaciones.

Con el objetivo de superar la popularidad de Donald Trump en las encuestas, durante sus actos de campaña y las entrevistas concedidas nunca se dejó intimidar por quien ahora ha vuelto a gobernar en Washington.

A decir verdad, hasta trató de exhibir la falta de cortesía con cual el republicano de 79 años llegó a describirla en sus actos de campaña. Sin embargo, eso no le bastó para superarlo en la boleta y al final de su gestión en la Casa Blanca.

Después del 20 de enero, Harris se retiró de la escena pública durante varias semanas para definir el siguiente paso que daría en la política mientras terminaba de escribir un libro a través del cual también marcó distancia de quien fuera su jefe durante cuatro años.

De manera repentina, la afroamericana de 60 años reapareció y, bajo el argumento de promover, a través del libro titulado “107 Days”, su versión de por qué perdió las elecciones parece estar recargada de energía enfocada quizá en volver a contender por la presidencia en 2028.

Mientras tanto, su ofensiva contra las políticas impulsadas por Trump figura en cada acto donde se presenta.

Durante su participación en el evento denominado un “día de conversación irrazonable”, el cual se efectuó en el Centro Getty, Harris les pidió a los presentes asumir la responsabilidad del momento político por el cual atraviesa el país bajo el gobierno de Trump, pero lo hizo con la ayuda de una controversial frase.

“Estamos viviendo la historia en este momento, y todos ustedes, narradores, están viviendo esto. No son observadores pasivos, lo saben. Lo están viviendo, y les pediría que todas las emociones que estamos sintiendo, les transmitan esas emociones, les transmitan esa experiencia a las personas sobre las que escriben y para las que escriben. Hay tantas cosas en este momento que intentan hacer creer a la gente que ha perdido la cabeza, cuando en realidad son estos hijos de p&%# los que están locos”, expresó.

Sigue leyendo:

• Libro sobre los días de campaña de Kamala Harris supera 350 mil ejemplares vendidos en una semana

• Kamala Harris describió a Donald Trump como “un estafador” por incumplir con una promesa de campaña

• Kamala Harris critica a Joe Biden en su libro por haberse postulado para buscar reelegirse