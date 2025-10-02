Libro sobre los días de campaña de Kamala Harris supera 350 mil ejemplares vendidos en una semana

El libro titulado “107 Days”, donde Kamala Harris describe sus días de campaña en busca de la presidencia, supera 350 mil ejemplares vendidos en una semana.

Para la editorial Simon & Schuster haber incorporado a la demócrata de 61 años a su lista de autores ha resultado ser un auténtico cheque al portador, pues desde que su obra fue puesta a la venta, el 23 de septiembre, un enorme interés de los estadounidenses por conocer la versión sobre por qué terminó siendo derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado, los está llevando a adquirir “107 Days”.

Jonathan Karp, presidente y director ejecutivo de Simon & Schuster, emitió un comunicado a través del cual describe que el papel de Kamala Harris en la sociedad estadounidense va más allá de la política, pues define a la afroamericana como una figura cultural.

“Además de ser uno de los libros más interesantes jamás escritos sobre la experiencia de postularse a la presidencia de Estados Unidos, el éxito de ‘107 Days’ demuestra lo estimulante e inspiradora que es Kamala Harris como figura cultural”, indicó

El éxito de ventas generado por la exvicepresidenta estadounidense propició que Simon & Schuster ordenara una quinta impresión de su libro.

“Estas ventas colocan a ‘107 Days’ en trayectoria para ser la autobiografía más vendida publicada en 2025”, señaló la editorial con sede en Nueva York.

Kamala Harris está tratando de recuperar la popularidad que tuvo durante su campaña rumbo a la presidencia, la cual no se reflejó en las urnas. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

La editorial también dio a conocer que, en los últimos dos años, las únicas memorias que superaron al libro de Harris con respecto a las ventas registradas en su primera semana de haber salido al mercado fueron las obras referentes a las cantantes Taylor Swift y Britney Spears, y al príncipe Harry.

En su regreso a la arena política, Kamala Harris descartó participar en el proceso electoral del próximo año para definir al nuevo gobernador de California.

Dicha acción alimenta la versión de una nueva postulación de la californiana a la presidencia en 2028, la cual se sustenta en su poder para recabar dinero, pues durante los menos de tres meses de su campaña obtuvo más de $1,000 millones de dólares en donativos.

El punto controversial es que todo ese dinero además de esfumarse en sus gastos de promoción significó una de las peores derrotas experimentadas en el Partido Demócrata.

