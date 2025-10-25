Kamala Harris insinúa que podría volver a contender por la presidencia

Kamala Devi Harris, exvicepresidenta de la nación, abrió la puerta hacia una nueva postulación que le permita contender por la Casa Blanca en 2028.

Después de haberse reconectado con sus simpatizantes en algunos eventos para promover el libro escrito sobre su campaña, la californiana de 61 años que optó por no participar en la contienda electoral del próximo año para elegir a un nuevo gobernador en el “Estado Dorado”, insinuó en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC estar dispuesta a contender otra vez por la presidencia.

“No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, expresó ante el cuestionamiento sobre un hipotético regreso a las postulaciones políticas en 2028.

Incluso advirtió que sus sobrinas nietas, “sin duda, en su vida”, atestiguarán como una mujer termina al frente de la presidencia estadounidense.

Harris también presumió que sus predicciones acerca de Donald Trump ejerciendo un mandato autoritario han sido acertadas.

“Si nos fijamos en lo que ha sucedido, en cómo ha utilizado como un arma, por ejemplo, a las agencias federales que persiguen a los satíricos políticos… es tan susceptible que no soportó las críticas ni siquiera a través de un chiste e intentó cerrar un medio de comunicación en el proceso”, subrayó.

Kamala Harris asegura que muy pronto Estados Unidos será gobernada por una mujer. (Crédito: Evan Vucci / AP)

En otro fragmento de la entrevista que será difundida en su totalidad este domingo, la exvicepresidenta se mostró decepcionada de ver cómo varios empresarios, compañías e incluso políticos se han doblegado a la voluntad de Trump.

“Hay muchos que han capitulado desde el primer día, que se arrodillan ante un tirano. Creo que es por muchas razones, entre ellas porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieren que se apruebe una fusión o evitar una investigación”, expresó.

Cabe señalar que, a falta de mucho camino por recorrer rumbo a las próximas elecciones presidenciales, la posible postulación de Kamala Harris se enfrentaría a un escenario complejo, pues otros políticos como Gavin Newsom, gobernador de California, también son contemplados con mayor respaldo en las encuestas e incluso se menciona al actor Dwayne Johnson como opción en la boleta, lo cual parece no inquietar a la afroamericana.

“Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada”, sentenció.

