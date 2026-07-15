Trump tendrá una moneda de oro de $1 con su rostro

El gobierno de Donald Trump anunció la emisión de una nueva moneda de $1 con la imagen del presidente como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, una decisión que vuelve a colocar al mandatario en el centro del debate sobre el uso de los símbolos nacionales.

De acuerdo con información de CBS News, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la Casa de la Moneda de Estados Unidos ya comenzó la producción de la pieza, la cual tendrá un acabado similar al oro y estará disponible a partir del próximo otoño.

“Honrará el legado perdurable de la libertad y será un símbolo eterno de patriotismo”, afirmó Bessent al anunciar la nueva moneda.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a? pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

La moneda forma parte de las celebraciones del 250 aniversario

Según explicó el funcionario, la moneda conmemorativa busca destacar los valores de Estados Unidos y recordar el Semiquincentenario del país, que se celebrará en 2026.

Aunque fue presentada como una moneda de oro de $1, el Departamento del Tesoro aclaró que no estará fabricada con oro, sino con metales comunes y un acabado que simula ese material.

La administración sostiene que la emisión está respaldada por una ley aprobada en 2020, la cual autoriza diseños especiales para conmemorar el aniversario 250 de la independencia estadounidense.

La propuesta revive el debate sobre la imagen de Trump

El anuncio también reavivó la discusión sobre la presencia de Donald Trump en símbolos oficiales. En mayo, el Departamento del Tesoro reveló que analizaba la posibilidad de emitir un billete de $250 con la imagen del mandatario, aunque reconoció que esa medida requeriría modificar la legislación federal.

La ley estadounidense establece que los billetes solo pueden mostrar el retrato de personas fallecidas. En el caso de las monedas conmemorativas, la administración considera que la legislación vigente permite una excepción para los diseños relacionados con el 250 aniversario del país, aunque estos deberán pasar por el proceso de revisión correspondiente.

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