Aprueban moneda de oro con imagen de Trump por los 250 años de EE.UU.

La Comisión de Bellas Artes de EE.UU. dio luz verde al diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

La propuesta fue aprobada sin objeciones, lo que hace el camino fácil a la Casa de Moneda de Estados Unidos para que inicie su producción. Sin embargo, detalles clave como el tamaño y la denominación aún no están definidos.

Durante la sesión, el vicepresidente de la comisión, James McCrery, incluso sugirió que la pieza fuera lo más grande posible. “Propongo aprobar esto tal como se presentó, y con el firme deseo de que lo hagan lo más grande posible, hasta tres pulgadas de diámetro”, dijo antes de la votación.

Diseño y simbolismo

El anverso de la moneda muestra a Trump con traje y corbata, inclinado hacia adelante sobre lo que parece ser un escritorio. El lema “Libertad” aparece en la parte superior, junto a las fechas 1776-2026, mientras que “En Dios confiamos” se ubica en la parte inferior, rodeado de estrellas.

En el reverso se puede leer “Estados Unidos de América” y “E pluribus unum”, uno de los lemas históricos del país, acompañado de un águila calva en vuelo.

“Es una imagen fuerte, pero apropiada para un presidente en funciones durante un aniversario tan significativo”, afirmó Chamberlain Harris sobre el diseño, que, según especialistas, es un reflejo del momento político por el que atraviesa.

The federal Commission of Fine Arts officially voted to approve a new 24-karat commemorative gold coin featuring President Trump. pic.twitter.com/1OdGwcuWF7 — Truth Will Reign 👑 (@TruthWill_Reign) March 20, 2026

Dudas legales y debate abierto

Pese al avance, el proyecto no está exento de polémica. La legislación federal establece que ningún presidente en funciones puede aparecer en la moneda oficial del país, lo que ha abierto un debate sobre la viabilidad del diseño.

Aun así, desde el Departamento del Tesoro han defendido la iniciativa. El tesorero Brandon Beach señaló que buscan piezas que “representen el espíritu perdurable de la democracia estadounidense”.

Por su parte, Megan Sullivan explicó que el diseño fue presentado directamente al mandatario, quien habría dado su aprobación. “Tengo entendido que estos fueron los diseños que eligió”, comentó.

Producción limitada y alto interés

Aunque se espera que la moneda forme parte de una edición limitada, aún no hay cifras oficiales sobre cuántas piezas serán acuñadas. Tampoco se ha definido su valor nominal.

Lo que sí es claro es que la propuesta ya genera atención, tanto por su carga simbólica como por el debate legal que podría desatar en los próximos meses, en medio de una celebración histórica para Estados Unidos.

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