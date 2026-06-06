Demócratas advierten que el oro para acuñar monedas con la imagen de Trump podría provenir de cárteles

Los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden, principales demócratas en los comités de Banca y Finanzas del Senado, solicitaron a la administración Trump detener la producción de una moneda de oro de 24 quilates para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos con la peculiaridad de llevar grabado el rostro del presidente Donald Trump.

El argumento que sustenta su petición está relacionado con la posibilidad de que el oro para acuñar dicha divisa pudiera estar vinculado a cárteles extranjeros.

“Como mínimo, la Casa de la Moneda debería asegurarse de que una moneda destinada a conmemorar el 250 aniversario de la nación no esté hecha de oro vinculado a la explotación y la actividad delictiva”, indica parte de una carta enviada por los demócratas a Scott Bessent, secretario del Tesoro; y a Paul Hollis, director de la Casa de la Moneda.

La inquietud de los senadores Warren y Wyden parece haber surgido a partir de un artículo publicado hace unas semanas en el diario The New York Times donde se menciona cómo, durante años, el oro adquirido por la Casa de la Moneda para acuñar monedas estadounidenses es extraído de minas en Colombia, las cuales presuntamente son controladas por cárteles de la droga o bien proceden de casas de empeño ubicadas en países donde los narcotraficantes las utilizan para lavar dinero.

Recientemente se dio a conocer que la producción de la moneda para conmemorar el 250 aniversario de la nación saldría retrasada. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Por ello, los demócratas demandan una revisión pública sobre el origen y la cadena de suministro del oro.

Desde finales de marzo, la Comisión de Bellas Artes aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa con la imagen de Trump, la cual también forma parte de los festejos señalados.

Como parte de un diseño preliminar, en el anverso de la moneda se presentó a la imagen del actual mandatario de la nación vistiendo con traje y corbata, inclinado hacia adelante sobre lo que parece ser un escritorio.

Sin embargo, la Casa de Moneda dio a conocer que no estarán listas para las celebraciones, pues el diseño final ni siquiera ha sido aprobado y la producción podría tardar varios meses.

“Si bien la moneda se acuñará para celebrar el 25.º aniversario el 4 de julio de 2026, esta no es la fecha prevista para su emisión”, escribió April Stafford, directora de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de la Moneda.

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