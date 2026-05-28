Donald Trump parece estar obsesionado en que su rostro sea integrado a monedas y billetes

El anuncio de que el rostro de Donald Trump aparecerá impreso en un billete de $250 dólares se suma a otras acciones encaminadas a convertir al mandatario de 79 años en el emblema principal de algunas divisas estadounidenses.

Utilizando la agenda para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos, el magnate neoyorquino pretende ser el personaje referente tanto en monedas y billetes de cara a las elecciones intermedias.

Doocy: How long until we see your signature next to President Trump's face on a $250 bill?



Bessent: At present, no living person can be on U.S. Currency. Right now, there is proposed legislation to change that so Donald J. Trump could be on the $250 bill. We have prepared things? pic.twitter.com/hfWFpetXF0 — Acyn (@Acyn) May 28, 2026

Desde finales de marzo, la Comisión de Bellas Artes aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa con la imagen de Trump, la cual también forma parte de los festejos señalados.

Como parte de un diseño preliminar, en el anverso de la moneda se presentó a la imagen del actual mandatario de la nación vistiendo con traje y corbata, inclinado hacia adelante sobre lo que parece ser un escritorio.

Sin embargo, la Casa de Moneda dio a conocer que no estarán listas para las celebraciones, pues el diseño final ni siquiera ha sido aprobado y la producción podría tardar varios meses.

“Si bien la moneda se acuñará para celebrar el 25.º aniversario el 4 de julio de 2026, esta no es la fecha prevista para su emisión”, escribió April Stafford, directora de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de la Moneda.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, considerada adecuado que el trabajo de Donald Trump al frente de la presidencia sea reconocido imprimiendo su rostro en un billete conmemorativo. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Lo que si está aprobado es la aparición de la firma del presidente en los billetes de un dólar, algo considerado inédito, pues será la primera ocasión en que un mandatario en funciones aparezca en billetes de papel, los cuales serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

En este sentido, queda pendiente por resolver si la propuesta de lanzar un billete de $250 dólares con la cara de Trump en el centro logra prosperar, pues sería histórico tanto por la denominación como por el personaje en cuestión.

Es de llamar la atención que, en 1926, como parte de las actividades para celebrar el aniversario 150 de Estados Unidos, el entonces presidente Calvin Coolidge colocó su rostro en una moneda de un dólar. Desde entonces, ningún otro mandatario en activo había replicado tal acción y mucho menos en un billete en circulación.

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