Donald Trump comparte una imagen del nuevo billete de $100 dólares con su firma agregada

A pesar de la oposición de sus adversarios políticos, el presidente Donald Trump mostró una imagen sobre cómo se aprecia un billete de $100 dólares con su firma incluida.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino presumió que, a tres meses de haber sido anunciado su plan de modificar el billete señalado agregándole su firma, por fin se pudo concretar su idea.

Mediante una imagen anexa, la divisa demuestra haber roto el tabú señalando que para darle validez sólo requería de las rubricas del secretario del Tesoro y del tesorero de los Estados Unidos.

En la nueva serie de billetes que en algún momento estará circulando en las calles, la firma de Trump se observa encima de donde se ubica la del secretario del Tesoro dejando en claro que el poder que ostenta el republicano de 80 años.

De hecho, existía otra propuesta para elaborar un billete de edición conmemorativa a los 250 años de la Independencia de Estados Unidos.

Lo controversial era que promovía agregarle el rostro de Trump, lo cual de inmediato generó el rechazo de los demócratas anteponiendo el apartado del código estadounidense donde establece que “sólo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos”.

Trump just unveiled a $100 bill donning his signature for the 4th of July.



Yeah this rocks. pic.twitter.com/Gb0V2XBo0p — johnny maga (@johnnymaga) July 3, 2026

A pesar de la presión de sus adversarios políticos, el mandatario de la nación ha logrado incluir su nombre en varios inmuebles como el Aeropuerto Internacional de Palm Beach e incluso hasta su imagen en un pasaporte estadounidense conmemorativo recientemente presentado.

Lo destacado del tema es que Donald Trump está convencido de ser merecedor de esas y más distinciones, pues argumenta estar consolidando una nueva era de bonanza económica no vista en décadas.

¡LA ECONOMÍA DE TRUMP ESTÁ EN AUGE! La Bolsa de Valores acaba de completar su MEJOR TRIMESTRE desde la última vez que fui presidente. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones están en auge, impulsando cada vez más los planes de jubilación 401(k) de los estadounidenses. Mis recortes de impuestos para las familias trabajadoras significan MÁS DINERO EN LOS BOLSILLOS DE LOS ESTADOUNIDENSES.

Esto es GANAR. La Edad de Oro de Estados Unidos está comenzando”, escribió en un nuevo mensaje compartido en su red social.

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