Compañía de Donald Trump venderá accesos en tiempo real a sus publicaciones en Truth Social

A raíz de que prácticamente cualquier mensaje del presidente Donald Trump publicado en la plataforma Truth Social repercute en el día a día de los mercados financieros, Trump Media & Technology Group les venderá a empresas de inversión accesos en tiempo real de lo que publica.

A través de una interfaz de datos denominada Truth API se plantea venderles a bancos, fondos de inversión y firmas de Wall Street el acceso ultrarrápido y en tiempo real a las publicaciones del hombre que gobierna a la nación.

Sin todavía revelar cuál será el monto de dinero que habrán de pagar las empresas y personas interesadas en acceder lo más pronto posible a los mensajes publicados por Trump en la red social de su propiedad, se espera que puedan disponer del servicio descrito a partir del 1 de agosto.

De acuerdo con Trump Media & Technology Group, el objetivo de su servicio promovido es una ofrecer un flujo de datos continuo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, y además a través de un archivo de publicaciones concentradas desde 2022.

El compromiso de la firma consiste en entregar en milisegundos los datos que solicite quien contrate su servicio.

La cuenta de Donald Trump en la plataforma Truth Social cuenta con 12.9 millones de seguidores. (Crédito: Frank Franklin II / AP)

A través de un comunicado, Kevin McGurn, director ejecutivo interino de la compañía, se refirió al alcance del proyecto anunciado.

“Los mercados ya reaccionan a las publicaciones de Truth Social. La API de Truth ofrece un flujo directo, con licencia y en tiempo real de las verdades más influyentes de la plataforma, al tiempo que impulsa nuestra estrategia para monetizar los activos propios a través de un flujo de ingresos recurrentes de alto margen”, señala parte de la misiva.

En respuesta a que la mayoría de las plataformas de redes sociales suspendieron las cuentas de Donald Trump al ligarlo a los disturbios producidos en el Capitolio, el 6 de enero de 2021, el republicano de 80 años se dio a la tarea de crear una propia, la cual decidió nombrar Truth Social.

En la actualidad, el perfil de multimillonario cuenta con 12.9 millones de seguidores pendientes de lo que se le ocurra publicar.

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