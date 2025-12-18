Donald Trump se hará más rico gracias a una sorprendente fusión alcanzada por su compañía Trump Media

La fortuna del presidente Donald Trump se incrementará notoriamente gracias a la fusión anunciada por Trump Media & Technology Group, compañía de redes sociales y criptomonedas donde tiene una importante participación, con TAE Technologies, empresa de energía de fusión que busca desarrollar una fuente de energía limpia y sostenible.

Este jueves, ambas compañías dieron a conocer un acuerdo para fusionarse por valor de más de $6,000 millones de dólares.

Aunque recientemente la empresa de redes sociales del presidente Trump se había expandido al sector del streaming, el valor de sus acciones había estado cayendo en márgenes cercanos al 70% en lo que va del año.

Sin embargo, su panorama ahora luce muy distinto, pues el anuncio de la fusión con TAE Technologies envía al mercado financiero una señal de mayor solidez, lo cual le brindará estabilidad.

Y es que la visión de la compañía californiana de apostar por una fuente de energía de fusión nuclear comercial, segura, limpia y económicamente competitiva para la red eléctrica mundial, la coloca a la vanguardia.

Al unir esfuerzos con Trump Media & Technology Group su socio se enfocará en transformarla para que asuma un rol superior al de ser la plataforma de redes sociales a través de la cual el actual jefe de la nación suele arremeter en contra de sus detractores y pregonar los logros al frente de la administración federal.

Truth Social es tan sólo una división de Trump Media & Technology Group. (Crédito: John Minchillo / AP)

A pesar de que las operaciones de la compañía de la familia Trump se habían expandido hacia el desarrollo de criptomonedas, su crecimiento no iba acorde a lo proyectado.

Sin embargo, el anuncio sobre la fusión de la firma elevó el valor de sus acciones en 25% previo a la apertura del mercado financiero.

Aunque las acciones de Trump Media & Technology Group están en manos de un fideicomiso gestionado por su hijo mayor, Donald Jr., el actual mandatario de la nación es propietario de más de 50% de la compañía.

Por ello, su alianza alcanzada posiblemente enfrentará críticas de sus detractores, pues indirectamente pondría a una empresa propiedad de un presidente en competencia directa con otras compañías que buscan beneficiarse de la revolución proyectada por la Inteligencia Artificial.

