Los Dodgers dan el golpe del año en las Grandes Ligas con la llegada de Tarik Skubal

Los Dodgers de Los Ángeles dieron el golpe sobre la mesa y amarraron la pieza que les faltaba para encarar la recta final de la temporada 2026.

Con la mira puesta en mantener el dominio absoluto de las Grandes Ligas —donde hoy pelean codo a codo el mejor porcentaje de todo el sistema con los Cerveceros de Milwaukee—, la organización californiana concretó el canje del año al adquirir al estelar zurdo de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal.

The Los Angeles Dodgers are acquiring Tarik Skubal for outfielder Zyhir Hope, right-hander River Ryan and right-hander Brady Smith, sources tell ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 2, 2026

De acuerdo con las primeras filtraciones de fuentes cercanas a MLB.com, el dos veces ganador del premio Cy Young en la Liga Americana empacará sus maletas rumbo a Hollywood. A cambio de su brazo de élite, la novena angelina entregará un paquete de tres prospectos de alto calibre, blindando por completo una rotación abridora que mete miedo de cara a la postemporada.

El costo del arsenal: Los prospectos que van a Detroit

La reconstrucción de la escuadra de la “Ciudad del Motor” recibirá un impulso inmediato con tres joyas de las sucursales angelinas:

Zyhir Hope : Jardinero de dinamita pura, catalogado como el prospecto número 5 de los Dodgers y el 25 de todo el sistema de la MLB

River Ryan : Lanzador derecho con gran proyección, rankeado en la posición 7 de la organización y 68 a nivel global.

Brady Smith : Un serpentinero derecho (prospecto número 17 de los californianos) que aportará profundidad inmediata al pitcheo de Detroit.

Con este movimiento de ajedrez, el manager Dave Roberts recibe un auténtico cheque en blanco para buscar una hazaña histórica: el tricampeonato de las Grandes Ligas. Un hito de época que el béisbol no atestigua desde hace 26 años, cuando los legendarios Yankees de Nueva York ligaron coronas entre 1998 y 2000.

Fin a la novela de Detroit y un reencuentro con la historia

El canje pone punto final a un mar de especulaciones que persiguió al zurdo desde el receso invernal. Aunque la directiva de los Tigres intentó retenerlo e incluso asumió su impacto en la nómina para armar una rotación competitiva a su alrededor, la realidad de la tabla de posiciones dictó otra sentencia.

Breaking: The Los Angeles Dodgers are acquiring Tarik Skubal for outfielder Zyhir Hope, right-hander River Ryan and right-hander Brady Smith, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/766YXsVg1S — ESPN (@espn) August 2, 2026

Con Detroit hundido en un récord de 53-58 —a cinco juegos y medio del sorprendente liderato de los Medias Blancas de Chicago en la Central—, mantener a Skubal antes de que tocara la agencia libre ya no tenía sentido estratégico.

Ahora, Skubal aterriza en un ecosistema diametralmente opuesto. Los Dodgers lideran el Oeste de la Nacional con una marca imponente de 69-42. Al vestirse de azul, el monticulista emulará marcas de leyenda: buscará validar sus dos galardones Cy Young consecutivos, algo que en la Liga Americana no se veía desde las épocas de gloria de Pedro Martínez en 1999 y 2000.

De la mesa de operaciones a dominar la loma

The Dodgers' potential postseason starting rotation after trading for Tarik Skubal ? pic.twitter.com/Jzsv1x1YrS — ESPN (@espn) August 2, 2026

El verdadero valor de este movimiento radica en las condiciones físicas de Skubal. Su salida de Detroit se aceleró tras dejar atrás las dudas sobre una delicada lesión en el codo izquierdo. Su proceso de rehabilitación fue revolucionario gracias a la tecnología Nanoscope, un procedimiento de intervención microscópica que protegió los tejidos y músculos periféricos para acelerar su regreso.

Aunque su retorno a mediados de junio dejó algunas dudas iniciales en el centro del diamante, el zurdo recuperó su versión más destructiva en el momento idóneo. Para muestra, un par de botones recientes:

18 de julio: Joya de siete entradas en blanco y nueve ponches recetados ante los Angelinos.

24 de julio: Su punto más alto del año, abanicando a 12 bateadores en 7.1 episodios de labor frente a los Reales de Kansas City.

Dodgers reportedly acquire LHP Tarik Skubal from the Tigers, per multiple reports including MLB's @Feinsand.



(MLB x @CohnReznick) pic.twitter.com/esAuahME8x — MLB (@MLB) August 2, 2026

Con una recta de cuatro costuras que viaja consistentemente a las altas 90 millas por hora y un cambio de velocidad que sigue quebrando las rodillas de los rivales, Skubal llega a Los Ángeles en plenitud. Salvo una sorpresa mayúscula en las negociaciones de invierno, el zurdo entrará al mercado de agentes libres al terminar la campaña como la joya de la corona disponible, una vitrina perfecta que los Dodgers planean aprovechar para asegurar otro anillo de Serie Mundial.

Seguir leyendo:

– Trump recibe un anillo de los Dodgers y bromea: “¿Tengo que informar sobre esto?”

– Shohei Ohtani es baja para el Juego de Estrellas 2026 de la MLB

– Familia de Tanner Scott, lanzador de los Dodgers, denunció amenazas de muerte











