Familia de Tanner Scott, lanzador de los Dodgers, denunció amenazas de muerte

La familia de Tanner Scott, relevista de los Dodgers, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales después de la derrota sufrida por el equipo ante los Philadelphia Phillies. Los mensajes, dirigidos contra el lanzador, su esposa Maddie Scott y el hijo recién nacido de ambos, aparecieron tras una actuación en la que el zurdo desperdició una oportunidad de salvamento y cargó con su primer revés de la temporada.

La situación fue expuesta públicamente por Maddie Scott, quien compartió capturas de algunos de los comentarios recibidos y cuestionó el nivel de agresividad que rodea a ciertos sectores de los aficionados. El caso volvió a poner sobre la mesa el problema de los ataques en línea contra deportistas profesionales y sus familiares luego de resultados adversos en la competición.

La situación llevó a la esposa del jugador a expresar su indignación mediante una historia publicada en Instagram, posteriormente eliminada, pero capturada por el diario New York Post.

From Tanner Scott’s wife on IG. This behavior is unacceptable. Willing to bet it’s sports bet related. pic.twitter.com/8wO970uOmn — ? Vanessa ? (@vanessalovespp) June 1, 2026

“¿Cuándo dejó de ser un juego?”, escribió Maddie Scott. “No suelo hablar mucho. De hecho, casi nunca. Les aseguro que no saben lo que es hasta que lo viven”.

El episodio se suma a una problemática que ha afectado a varios deportistas profesionales en los últimos años, especialmente en un contexto marcado por la expansión de las redes sociales y la facilidad para emitir mensajes de forma anónima. Las amenazas y ataques en línea contra atletas se han vuelto cada vez más frecuentes, particularmente después de actuaciones deportivas negativas o resultados adversos.

Un episodio que eclipsó el aspecto deportivo

La actuación de Scott ante los Phillies generó críticas por tratarse de un relevista con altas expectativas dentro de la organización angelina. Antes de la temporada 2025, el zurdo firmó un contrato por cuatro años y $72 millones de dólares con los Dodgers, acuerdo que incrementó la atención sobre cada una de sus presentaciones.

El lanzador ya había atravesado momentos difíciles durante su primera campaña con el equipo. En aquella temporada registró diez salvamentos desperdiciados, la cifra más alta de las Grandes Ligas, y no participó en la postemporada.

Middle of 8th



Tanner Scott is unable to close out batters on 2-strike counts. He gave up 3 hits, including a 2-run homer, on 2-strike counts and the Phillies are up by 1.



PHI 4, LAD 3 pic.twitter.com/1TYy1J9irI — Angeleno Dodgers (@AngelenoDodgers) May 31, 2026

A pesar de esos antecedentes, su desempeño durante la presente campaña había mostrado una recuperación importante. Incluso tras la derrota sufrida ante Philadelphia, Scott mantiene una efectividad de 2.19 y acumula cinco salvamentos.

Los ataques recibidos por la familia del relevista también recuerdan otros casos recientes ocurridos en las Grandes Ligas, según apunta LA Times. Durante el último año, jugadores como Liam Hendriks, Lance McCullers Jr., Tayler Saucedo y Cam Schlittler también fueron objeto de agresiones y mensajes hostiles en plataformas digitales después de actuaciones deportivas.

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