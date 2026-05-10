Humberto Cruz, prospecto de MLB, pierde visa de trabajo tras declararse culpable de transportar inmigrantes indocumentados

La carrera del lanzador mexicano Humberto Cruz sufrió un fuerte revés luego de que el prospecto de los San Diego Padres perdiera su visa de trabajo por un período de diez años tras declararse culpable de un delito federal menor relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos.

El pitcher de 19 años, considerado el quinto mejor prospecto de la organización según MLB.com, aceptó su responsabilidad en noviembre de 2025 como parte de un acuerdo judicial que permitió desestimar un cargo más grave presentado inicialmente por fiscales federales en Arizona, reportó Univisión.

De acuerdo con documentos judiciales, Cruz fue arrestado el 28 de octubre de 2025 cerca de Lukeville, Arizona, mientras se recuperaba de una cirugía de codo en el complejo de entrenamientos de primavera de los Padres, ubicado en Peoria.

Al lanzador mexicano de 19 años, Humberto Cruz, prospecto #6 de los Padres de San Diego, se le terminó su carrera de MLB sin haberla empezado.



Se declaró culpable por un cargo de tráfico de inmigrantes ilegales del que se le acusaba.



Perdió su visa de trabajo y se autodeportó. pic.twitter.com/eN0mH1dLpQ — Beisbol Times ⚾️ (@beisboltimes) May 9, 2026

La investigación comenzó cuando agentes de la Patrulla Fronteriza observaron una camioneta BMW SUV modelo 2020, con placas mexicanas, desplazándose hacia el sur por la Ruta Estatal 85 y posteriormente regresando hacia el norte con dos pasajeros a bordo.

Tras detener el vehículo, los agentes encontraron a dos ciudadanos mexicanos sin documentos migratorios. Uno de ellos había sido deportado apenas cuatro días antes, según la denuncia presentada ante un tribunal federal.

El documento también señala que Cruz renunció a sus derechos Miranda y reconoció haber respondido a un anuncio publicado en redes sociales que ofrecía “dinero fácil”. Según la acusación, el jugador esperaba recibir mil dólares por cada persona transportada.

“Cuando se le preguntó por qué decidió transportar a inmigrantes ilegales, declaró que necesitaba el dinero extra porque no trabaja en las tardes”, indica el expediente judicial.

Padres confirman pérdida de la visa de trabajo

Las autoridades federales acusaron inicialmente al pelotero de transporte de inmigrantes con fines de lucro, considerado un delito grave, además de un cargo menor por complicidad en la entrada ilegal de personas al país.

Finalmente, Cruz se declaró culpable únicamente del delito menor y recibió una sentencia de 30 días de prisión, aunque obtuvo crédito por el tiempo que ya había permanecido detenido.

En el acuerdo de culpabilidad firmado por el lanzador también quedó establecido que, al tratarse de un ciudadano mexicano sin residencia permanente en Estados Unidos, su deportación era “una certeza virtual”.

Después del proceso judicial, Cruz regresó voluntariamente a México. Los San Diego Padres lo colocaron en la lista restringida de ligas menores el pasado 13 de marzo de 2026.

La organización confirmó al diario San Diego Union-Tribune que el pelotero perdió su visa de trabajo por una década. No obstante, el club indicó que el lanzador podría solicitar una restitución después de cinco años si logra demostrar buena conducta.

Humberto Cruz había firmado con los Padres en febrero de 2024 tras recibir un bono de $750 mil dólares. El derecho, originario de Monterrey y formado en la estructura de los Diablos Rojos, ya estaba descartado para la temporada 2026 debido a la cirugía de codo a la que fue sometido en agosto de 2025.

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