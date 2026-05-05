Luto en MLB: muere Bob Skinner, tres veces ganador de la Serie Mundial y figura histórica de los Pirates

El mundo del beisbol está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bob Skinner, exjugador y manager de las Grandes Ligas, quien murió a los 94 años en San Diego, según informó su familia a los Pittsburgh Pirates.

Pittsburgh despide a una leyenda de la Serie Mundial

Los Pittsburgh Pirates dieron a conocer la noticia luego de que Joan, esposa de Skinner, notificara su fallecimiento. El ex jardinero fue pieza clave en uno de los momentos más recordados del club, al formar parte del equipo que sorprendió a los New York Yankees en la Serie Mundial de 1960.

“Bob fue una parte importante de uno de los equipos más queridos en nuestra historia y ayudó a crear un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de nuestra ciudad”, declaró el presidente de los Pirates, Bob Nutting, en un comunicado. “Bob fue un jugador talentoso, un orgulloso Pirata y un miembro respetado de la comunidad del beisbol”.

Una carrera sólida en MLB como jugador y manager

Bob Skinner desarrolló una destacada trayectoria en la MLB, participando durante 12 temporadas como jugador con los Pirates, Cincinnati Reds y St. Louis Cardinals.

Con un promedio de bateo de .277, el jardinero zurdo fue seleccionado en tres ocasiones al Juego de Estrellas, incluyendo dos convocatorias en 1960, cuando aún se disputaban dos ediciones en una misma temporada.

Su carrera como jugador incluyó otro logro importante: formó parte de los Cardinals campeones de la Serie Mundial de 1964, consolidando así su legado como tricampeón del Clásico de Otoño.

De campeón a estratega en el dugout

Tras retirarse en 1966, Skinner inició una nueva etapa como manager y entrenador en diferentes organizaciones de las Grandes Ligas. Dirigió a los Philadelphia Phillies entre 1968 y 1969, registrando un récord de 93-123.

Además, tuvo un breve paso como manager interino de los San Diego Padres en 1977. Sin embargo, uno de sus mayores logros fuera del campo llegó en 1979, cuando regresó a Pittsburgh como coach de bateo y conquistó su tercer anillo con el emblemático equipo “We Are Family”, campeón de la Serie Mundial de 1979 ante Baltimore.

El legado de Bob Skinner en el beisbol

Considerado un pelotero consistente y respetado dentro del diamante, Bob Skinner brilló especialmente en la temporada de 1960, cuando impulsó 86 carreras, la cifra más alta de su carrera.

Nacido el 3 de octubre de 1931 en La Jolla, California, Skinner debutó en las Grandes Ligas en 1954.

Su legado trasciende estadísticas: fue reconocido por su carácter tranquilo —que le valió el apodo de “Sleepy”— y su aporte al desarrollo de nuevas generaciones como entrenador.

El beisbol despide a una figura emblemática cuya trayectoria dejó huella tanto dentro como fuera del terreno.

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