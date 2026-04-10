MLB: aumenta porcentaje de jugadores afroamericanos por segundo año consecutivo

Las Grandes Ligas registraron un incremento en la representación de jugadores afroamericanos en sus plantillas al inicio de la temporada 2026, un dato que marca una tendencia reciente dentro de la liga. De acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje alcanzó el 6,8%, superando los registros de los dos años anteriores.

El dato incluye a peloteros activos en los rosters del día inaugural, así como aquellos ubicados en listas de lesionados y restringidos. En 2025, la proporción había sido de 6,2%, mientras que en 2024 se ubicó en 6,0%, lo que confirma una subida sostenida por segundo año consecutivo, algo que no se había visto en al menos dos décadas.

El aumento de 0,6 puntos porcentuales en el último año representa el mayor crecimiento en una sola temporada desde el periodo comprendido entre 2017 y 2018, cuando se registró una variación de 0,7%.

Programas de desarrollo y perfil de los jugadores

Parte de este crecimiento está vinculado a iniciativas impulsadas por la propia liga para fomentar la participación de nuevos talentos. Según los datos difundidos, 20 de los 64 jugadores afroamericanos presentes en las plantillas han formado parte de programas como la Academia Juvenil de la MLB, la Serie Breakthrough, la Serie DREAM, Nike RBI o el Torneo Hank Aaron Invitational.

Estas plataformas buscan ampliar el acceso al béisbol organizado y fortalecer la formación de jóvenes peloteros, lo que se refleja en la composición actual del grupo. Entre los jugadores registrados, 22 tienen 25 años o menos, mientras que ocho superan los 32 años.

La edad promedio de este grupo se sitúa en 27,8 años, ligeramente por debajo del promedio general de la liga, que es de 29,25 años.

Presencia en ligas menores y evolución histórica

Además de los jugadores en Grandes Ligas, la MLB reportó la inclusión de 17 peloteros afroamericanos asignados a ligas menores dentro de las listas de 40 jugadores al inicio de la temporada. De ese grupo, siete también participaron en programas de desarrollo organizados por la liga.

Uno de los casos mencionados es el del jardinero Blake Perkins, quien fue ascendido a los Milwaukee Brewers el 26 de marzo.

A pesar del incremento reciente, los datos históricos muestran una diferencia significativa respecto a décadas anteriores. El Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte de la Universidad de Florida Central documentó que el porcentaje de jugadores afroamericanos alcanzaba el 18% en 1991, cuando comenzaron sus reportes.

Las cifras actuales reflejan una leve recuperación en la representación dentro de las plantillas, en un contexto donde la liga continúa implementando estrategias para diversificar su base de jugadores.

Sigue leyendo:

· Miguel Rojas, mentalizado en un tricampeonato para los Dodgers

· Fernando Valenzuela a 45 años de la Fernandomanía: el legado íntimo que reveló su hijo

· Shohei Ohtani rompe récords: el jugador más rico de MLB y símbolo del negocio global del beisbol