Shohei Ohtani rompe récords: el jugador más rico de MLB y símbolo del negocio global del beisbol

El fenómeno de Shohei Ohtani sigue haciendo historia dentro y fuera del diamante. De acuerdo con cifras de Forbes, el astro japonés de los Dodgers encabeza la lista de los jugadores más ricos de la MLB, consolidándose como el rostro global del beisbol en plena expansión económica.

Ohtani lidera con ingresos sin precedentes en MLB

El pelotero de los Los Angeles Dodgers proyecta ingresos totales de $127 millones de dólares en 2026, una cifra que lo coloca en la cima del deporte. Lo más impactante es que $125 millones provienen de ingresos extradeportivos, marcando un récord histórico en patrocinios.

The 10 highest-paid #MLB players, featuring Shohei Ohtani and Aaron Judge, are set to make $537 million. See the ranking, counting both their salaries and endorsements: https://t.co/cI1cZRUpPj



Illustration: Alice Lagarde for Forbes; Photos: Al Bello, Joe Sargent, Brandon Sloter… pic.twitter.com/5M7uqlRyp6 — Forbes (@Forbes) March 28, 2026

Este nivel de ganancias solo tiene comparación con figuras globales como el peleador de MMA Conor McGregor, quien alcanzó cifras similares en 2021, según el reporte.

El impacto comercial de Shohei Ohtani es tal que sus ingresos fuera del campo superan por más de seis veces el total combinado de los otros nueve jugadores mejor pagados, confirmando su atractivo global sin precedentes.

El negocio del beisbol vive un boom económico

El informe también revela que los 10 jugadores mejor pagados de la MLB generarán un récord de $144 millones de dólares en ingresos extradeportivos, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior.

Este crecimiento exponencial —casi nueve veces mayor que hace cuatro años— evidencia cómo el beisbol ha evolucionado en términos comerciales, impulsado por mercados internacionales y figuras como Ohtani.

Dodgers, Yankees y Mets dominan la élite salarial

La lista de los peloteros mejor remunerados también deja claro el dominio de las franquicias con mayor poder financiero. Equipos como los New York Yankees y los New York Mets figuran entre los principales protagonistas.

Jugadores como Cody Bellinger ocupan el segundo lugar con $56.5 millones de dólares, mientras que Bo Bichette aparece en la sexta posición con $42.4 millones de dólares tras su llegada a los Mets.

No es casualidad que los seis jugadores mejor pagados pertenezcan a estas tres franquicias, reflejando la concentración de talento e inversión en la liga.

Shohei Ohtani is expected to make $127M this year when you add up his salary from the Dodgers along with endorsements and other business ventures according to @Forbes



Here are the ten highest-paid players in 2026 when adding up their salary with off-field endorsements and more. pic.twitter.com/92480a12j0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 24, 2026

A pesar del auge económico, la Major League Baseball enfrenta un panorama incierto. El actual convenio colectivo expira el 1 de diciembre, lo que abre la puerta a posibles conflictos entre jugadores y propietarios.

Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de implementar un tope salarial, una medida rechazada por el sindicato de jugadores y que podría desencadenar una crisis laboral.

“Si los propietarios están decididos a imponer un tope salarial y no aceptan otra cosa, creo que eventualmente sucederá, pero nos perderemos, al menos, una temporada completa de beisbol”, declaró a Forbes, Michael Haupert, profesor de economía de la Universidad de Wisconsin-La Crosse.

Expertos y exjugadores advierten que un posible paro —ya sea por huelga o cierre patronal— podría frenar el crecimiento del deporte justo en su mejor momento.

Además, dirigentes sindicales han señalado que un conflicto en 2027 pondría en riesgo la participación de peloteros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, afectando tanto a la liga como a la proyección internacional del beisbol.

Ohtani, el rostro de una nueva era en el deporte

Mientras el debate laboral crece, Shohei Ohtani se mantiene como el símbolo de una nueva era: la del atleta global que trasciende el terreno de juego y redefine los límites del negocio deportivo.

Su dominio no solo se mide en estadísticas, sino en impacto económico, posicionándolo como la figura más influyente del beisbol mundial en la actualidad.

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