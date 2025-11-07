Dodgers y Shohei Ohtani coronan su gran año con el Bate de Plata

MLB anunció los ganadores del Bate de Plata de la Liga Nacional este jueves con los Dodgers liderando como equipo y Shohei Ohtani como bateador designado.

Shohei Ohtani se lleva el cuarto Bate de Plata de su carrera y el tercero de forma consecutiva. Dos los ha ganado en la Liga Americana y uno en la Liga Nacional.

Ohtani rompió este año su marca de jonrones y volvió a superar las 100 carreras empujadas como primer bate.

El japonés bateó .282 con 172 hits, 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 146 carreras anotadas en 158 juegos en 2025.

Terminó como líder en slugging, OPS, OPS+, bases totales y carreras anotadas. También pudo alcanzar las 20 bases robadas.

Shohei Ohtani empató a Paul Molitor y a Edgar Martínez, como los segundos jugadores con más Bates de Plata en la posición de bateador designado.

David Ortiz es el pelotero con más galardones como designado en Las Mayores con siete en su ilustre carrera.

Dodgers ganan el Bate de Plata colectivo

Los Angeles Dodgers también ganaron el Bate de Plata como equipo que los corona como el mejor equipo ofensivo de la Liga Nacional en 2025.

El equipo de Dave Roberts fue el conjunto con más jonrones en temporada regular de la Liga Nacional con 244 cuadrangulares.

Ese total de jonrones es el tercero más alto en la historia de la franquicia. Liderados una vez más por Freddie Freeman, Mookie Betts, Will Smith y, por supuesto, Ohtani, los bicampeones de la Serie Mundial obtuvieron por segundo año consecutivo el reconocimiento como Equipo Ofensivo del Año de la Liga Nacional.

Finalizaron primero en OPS .768, carreras impulsadas con 791, terceros en promedio al bate y terceros en porcentaje de embasados durante la fase regular.

Esta es la lista completa de los Bates de Plata de la Liga Nacional

C: Hunter Goodman

1B: Pete Alonso

2B: Ketel Marte

SS: Geraldo Perdomo

3B: Manny Machado

LF: Juan Soto

CF: Kyle Tucker

RF: Corbin Carroll

Utility: Alec Burleson

