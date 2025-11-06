Antonio Brown, exestrella de la NFL, fue arrestado y extraditado por intento de asesinato

Antonio Brown, exestrella de la National Football League (NFL) fue arrestado en la ciudad de Dubai de los Emiratos Árabes Unidos y extraditado a los Estados Unidos para que responda a los cargos de intento de homicidio sucedido hace seis meses en la ciudad de Miami, Florida.

Brown, que tiene innumerables sucesos contra la ley, fue detenido en el lejano Medio Oriente por Alguaciles Federales y trasladado en avión al condado de Essex, Nueva Jersey, donde está haciendo frente a la acción de la justicia en espera de su extradición a Miami, Florida.

🚨 Antonio Brown is in custody for attempted murder and is being extradited from Dubai to the U.S.



Exclusive details: https://t.co/1OuDCcCb7b pic.twitter.com/PnaKwMWQkm — TMZ (@TMZ) November 6, 2025

De acuerdo a información proporcionada por el portavoz de la policía de Miami, Mike Vega, el polémico jugador está detenido en Nueva Jersey y solo espera que llegue la orden de trasladarlo al estado de Florida para que supuestamente responda a una acusación de intento de asesinato.

Empero, al mismo tiempo se desconocen los motivos reales por los que Brown fue llevado primero a Nueva Jersey o cuanto tiempo estuvo en Dubai, sobre todo porque publicó unos mensajes desde esa lejana ciudad en los últimos meses.

La orden de arresto

Por lo pronto la orden de arresto establece que el asunto en que se encuentra implicado penalmente detalla un tiroteo sucedido el pasado 16 de mayo, donde Brown fue acusado de arrebatarle una pistola a un miembro del personal de seguridad después de una pelea de boxeo donde disparó, según la acusación, en dos ocasiones contra un hombre con el cual había tenido un altercado momentos antes.

La presunta víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, detalló a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello, por lo cual el exjugador estrella de la NFL tendrá que encarar la acusación, aunque hasta el momento los documentos judiciales no especifican si Brown cuenta con un abogado y mucho menos se ha estimado el tiempo que podría tardar su traslado a Miami.

La pena que enfrenta Brown en caso de ser declarado culpable de intento de homicidio, el exjugador de los Steelers, una multa de hasta 10 mil dólares y una pena máxima de prisión, en caso de que el proceso legal resulte en su contra.

Mientras tanto, la policía de Hollywood dice que está siendo acusado de cargos de agresión y robo y que supuestamente se entregó a la policía un día después de que las autoridades emitieron una orden de arresto, dijo su abogado Eric Schwartzreich.

Antonio Brown arrested, extradited from Dubai to US as he faces attempted murder charge https://t.co/9Nk6y9vlgZ pic.twitter.com/M1WOPjHGXC — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Brown jugó 12 años en la NFL, donde se convirtió en receptor All-Pro y después que por última vez en 2021 con Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh. Durante su carrera en la NFL, acumuló 928 recepciones para más de 12,000 yardas y 83 touchdowns.

Recurrentes problemas con la ley

Brown hace tiempo fue acusado de agredir a un conductor de camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, impago de manutención infantil y otros incidentes.

Former NFL player Antonio Brown has been captured, officials say, ending a 4 1/2-month-long search for the one-time wide receiver who is accused of opening fire at a crowded Miami event. https://t.co/XKSyb7SBbq — NBC News (@NBCNews) November 6, 2025

Durante un partido en 2021 con Tampa Bay contra los New York Jets, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que provocó su despido por parte de los Bucaneros y puso fin a su carrera futbolística.

