Dodgers toman las opciones de contratos con Max Muncy y Alex Vesia

Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron a moverse de cara a la temporada 2026 y este jueves tomaron las opciones de Max Muncy y Alex Vesia.

El equipo tenía una opción con Muncy para la temporada 2026 por $10 millones de dólares. Muncy entrará a su novena campaña con el equipo luego de tres anillos de Serie Mundial.

Muncy bateó .243 con 76 hits, 19 jonrones, 67 carreras impulsadas y 48 carreras anotadas en 100 juegos en 2025.

Los Dodgers también tomaron la opción con Alex Vesia, quien sufrió una situación familiar en el último tramo de la campaña que lo alejó de la Serie Mundial.

Aunque el relevista zurdo fue parte esencial del bullpen con el equipo de Los Ángeles y también en la Serie Divisional y Serie de Campeonato.

El zurdo recibió la opción de $3.5 millones de dólares para la siguiente campaña. Vesia ha ganado los dos últimos títulos con los Dodgers y ha estado desde 2021.

Dodgers dejaron libre a Tony Gonsolin

El equipo también anunció que dejó en lista de asignación a Tony Gonsolin, quien estuvo fuera gran parte de la campaña y no ha podido recuperarse a pleno de sus lesiones.

Gonsolin trabajó 36.0 innings este año y dejó una efectividad de 5.00 cuando formó parte de la rotación de los Leones.

El jardinero Justin Dean fue sacado del roster de 40 jugadores junto con el lanzador Michael Grove.

Por su parte, Ryan Ward y Robinson Ortiz se agregaron al roster de 40 peloteros. Ambos vienen de actuar en Ligas Menores.

La agencia libre comenzará este viernes con los Dodgers como uno de los favoritos a llevarse al jardinero Kyle Tucker, uno de los agentes libres de mayor interés en esta temporada muerta.

