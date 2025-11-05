México jugará contra los Dodgers en preparación al Clásico Mundial de Béisbol

La selección mexicana de Béisbol jugará contra Los Ángeles Dodgers, bicampeón de las Grandes Ligas, como preparación al Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El equipo mexicano tendrá dos duelos de exhibición ante de su estreno en el torneo que comenzará el 6 de marzo.

México jugará el primer encuentro contra los Arizona Diamondbacks en Scottsdale, Salt River at Talking Sitck.

El segundo duelo de exhibición será el 4 de marzo, dos días ante del debut en el torneo, en el Camelback Ranch de Glendale, Arizona.

2026 WBC Exhibition games. Dodgers will face Team Mexico on March 4 pic.twitter.com/U0uu0e5ajY — DodgersBeat (@DodgersBeat) November 5, 2025

El equipo mexicano debutará en el Clásico Mundial de Béisbol ante la selección de Reino Unido, en el Grupo B.

La selección de México comparte grupo con Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia. Todo este grupo se disputará en el Daikin Park, casa de los Houston Astros.

Luego les tocará Brasil en el segundo juego, en el tercero será Estados Unidos y cierran la fase de grupos ante Italia.

Cabe destacar que los Dodgers podrían tener un equipo bastante diferente por las figuras que irían al Clásico Mundial con sus respectivas selecciones.

Jugadores como Shohei Ohtani, Roki Sasaki, Yoshinobu Yamamoto, Freddie Freeman, Mookie Betts, Will Smith, Blake Snell, entre otros, podrían estar viendo acción en el torneo del próximo mes de marzo.

Estados Unidos también tendrá dos partidos de exhibición al Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Estados Unidos buscará revancha luego de quedarse con el título de subcampeón en la edición de 2023.

El Team USA, con Aaron Judge como capitán, tendrá dos juegos de preparación que se celebrarán el 3 y 4 de marzo respectivamente.

El primer duelo será ante los Gigantes de San Francisco en el Scottsdale Stadium y el segundo juego ante los Rockies de Colorado en el Salt River Fields at Talking Stick.

Estados Unidos debutará el 6 de marzo ante Brasil en el Daikin Park de Houston, después del encuentro de México vs. Gran Bretaña.

