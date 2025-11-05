Dodgers y Blue Jays, en el definitivo juego 7, pusieron el béisbol en los ojos de todo el mundo

Más allá de todo el impacto mediático y deportivo que tuvo la cardíaca definición del título de la pasada Serie Mundial de las Ligas Mayores del Béisbol de Estados Unidos, tanto Dodgers y Blue Jays, pasarán a la historia por el récord de audiencia que tuvo el séptimo juego al superar una marca de hace 34 años.

Así es, una vez que se decretó la coronación de la escuadra angelina viniendo de atrás para sacarle el juego de la bolsa a la novena de Toronto, de inmediato las cifras empezaron a ordenarse para reflejar y comprobar que tanto los Dodgers como los Blue Jays, pusieron al béisbol en los ojos de todo el mundo.

Game Seven of the #WorldSeries presented by Capital One averaged 51.0 million viewers in the U.S., Canada, and Japan, making it the most-watched MLB game in 34 years. pic.twitter.com/JmcWQRgk7W — MLB Communications (@MLB_PR) November 5, 2025

Porque después de la información oficial emanada de la Major League Baseball (MLB)en el sentido que ese juego de la Serie Mundial del 2025 promedió algo así como 51.0 millones de espectadores entre Estados Unidos y Canadá, en algo no antes visto desde hace más de tres décadas, cuando en el juego 7 de la Serie Mundial de 1991 entre los Minnesota Twins de la Liga Americana y los Atlanta Braves de la Liga Nacional.

Cifras impresionantes que si le agregamos a toda la audiencia en América Latina y en varias partes de Europa, tanto los angelinos como los canadienses nunca imaginaron la trascendencia de ese encuentro que superó los 34.0 millones de espectadores de toda la serie entre las tres naciones citadas como Estados Unidos, Canadá y Japón.

Inclusive la audiencia de la Serie Mundial 2025 superó en un 19 por ciento a la audiencia de la del año anterior entre los mismos Dodgers contra su acérrimo rival, los Yankees de Nueva York y sobre todo captando el interés de los fanáticos más grande desde la Serie Mundial de 1992.

El impacto internacional de la Serie Mundial

Por el simple hecho de que la Serie Mundial traspasó el mercado local de otro país, al haberse celebrado cuatro de los siete juegos en esas latitudes atrajo una audiencia combinada de 24.3 millones de espectadores en EE.UU. y Canadá, que es la audiencia combinada más grande de esos dos países desde el 2016 y un aumento del +46% sobre el año pasado.

The two best words in sports? Game 7. #WorldSeries pic.twitter.com/X0tTnOcmle — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 3, 2025

Con una audiencia promedio de 17.9 millones de espectadores combinados de Canadá y Japón, liderando el camino, la Serie Mundial del 2025 generó la audiencia internacional más grande en la historia del Clásico de Otoño.

