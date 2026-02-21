Shohei Ohtani jugará para los Dodgers en la Cactus League antes del Clásico Mundial

Shohei Ohtani tuvo su primera participación en la pretemporada con Los Angeles Dodgers y se espera que dispute solo un par de juegos de la Cactus League antes de viajar para unirse a la selección de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. La estrella de los actuales bicampeones de la Serie Mundial abrió como bateador designado y primer turno en el orden ofensivo durante el partido inaugural de los entrenamientos de primavera ante los Angels en el Tempe Diablo Stadium.

El japonés se fue de 3-1 en el encuentro, según AP.

Ohtani conectó un rodado dentro del cuadro para abrir el juego con sencillo, luego fue dominado con un rodado a la segunda base tras seis lanzamientos en su siguiente turno y más tarde se ponchó tirándole para cerrar la segunda entrada, en la que los Dodgers anotaron seis carreras para tomar ventaja de 9-0. Tras ese turno, dio por terminada su actuación y salió del campo por una puerta en el jardín derecho durante un cambio de lanzador en el segundo inning.

El movimiento coincidió con la salida de su compatriota Yoshinobu Yamamoto, quien, según el manager Dave Roberts, iba a realizar su única apertura de la primavera antes de reportarse también con Japón. Sin embargo, el propio Yamamoto anunció después del juego que espera lanzar nuevamente el 27 de febrero contra los San Francisco Giants.

“A veces toma dos turnos y se siente bien o quiere ese tercer turno”, dijo Roberts sobre Ohtani.

Al ser consultado sobre los planes de viaje del astro japonés, el dirigente sonrió y respondió: “Prometí que lo intentaría”. Luego añadió: “Sé que será pronto. Va a jugar en un par de partidos de la Cactus League, pero no estoy exactamente seguro de cuándo es su boleto de avión. No lo ha dicho. Así que no sé qué día se unirá al Equipo Japón”.

Yamamoto ajusta detalles antes de viajar a Japón

Ohtani tiene programado lanzar ante bateadores en vivo el domingo, y Roberts ya adelantó que la figura de 31 años debería estar en la conversación por el premio Cy Young esta temporada. Mientras tanto, Yamamoto tenía previsto trabajar dos entradas y alrededor de 35 lanzamientos, pero permitió dos carreras y tres hits en 1 2/3 innings, con tres ponches.

3 Ks for Yoshinobu Yamamoto in his 2026 #DodgersST debut! pic.twitter.com/TsePd127Sc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 21, 2026

“Estaba buscando algunas cosas que necesitaba recuperar antes de regresar a Japón y unirme al equipo. Quería sentir las sensaciones, la mecánica y esos detalles”, explicó Yamamoto a través del intérprete Yoshihiro Sonoda. “Y cuando estaba saliendo del juego, Doc vino al montículo y me dijo ‘buena suerte en el Clásico Mundial’, pero me queda un juego más por lanzar”.

Roberts habló previamente sobre el proceso cuidadoso que seguirá el club con el derecho, tomando en cuenta su extensa actuación en la postemporada, donde lanzó seis veces. “Obviamente, al ir a lanzar con el Equipo Japón, va a intentar acelerar su preparación y estar listo, así que creo que se trata más de hacer lo que él hace: tirar strike uno, usar sus lanzamientos secundarios, ser eficiente y conseguir outs”, comentó el manager.

El plan es que, una vez regrese al campamento de Los Ángeles, Yamamoto trabaje alrededor de cuatro entradas y 60 lanzamientos en su siguiente salida. El lanzador de 27 años, quien firmó un contrato de 12 años y 325 millones de dólares en diciembre de 2023, tuvo marca de 3-0 con efectividad de 1.09 en la Serie Mundial de siete juegos contra los Toronto Blue Jays.

Sigue leyendo:

· Dodgers firman a Kiké Hernández y Max Muncy y quedan listos para buscar el tricampeonato

· Juan Soto dirá presente en el Clásico Mundial de Beisbol

· México confirma el poder de Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Béisbol