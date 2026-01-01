México confirma el poder de Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Béisbol

El pelotero de los Seattle Mariners de la Major League Baseball (MLB) Randy Arozarena fue confirmado como parte del roster que México presentará en la próxima edición del Clásico Mundial de Beisbol que se realizará en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón

El originario en la isla de Cuba, pero con nacionalidad mexicana y parte de la novena de los Seattle Mariners fue el jugador que marcó la diferencia en la pasada edición de este certamen internacional que se realizó hace tres años, en donde finalmente la plantilla mexicana fue eliminada por Japón con el tremendo Shohei Ohtani en sus filas.

¡El show de Randy continúa! ✨



Confirmamos a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽



La estrella de los Marineros de Seattle está lista para volver a celebrar en grande. 🙌🏻#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/CfktPzt8Ll — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) January 1, 2026

Arozarena fue un imán de éxito en la pasada edición de esta competencia para ser parte del equipo ideal en la posición de jardinero codeándose con figuras como Mike Trout (Estados Unidos) y Masataka Yoshida (Japón), con unos números descomunales: .450, 1 HR, 9 CP, .607 OBP, .900 SLG y 1.507 OPS. Lideró al equipo mexicano en porcentaje de bateo, carreras producidas, OBP (porcentaje de embasamiento), slugging y OPS (OBP + slugging).

Arozarena que vio la primera luz hace 30 primaveras en Arroyos de Mantua, Cuba, tuvo sus inicios en el llamado Rey de los Deportes en Pinar del Rio en 2013, para después en 2015 llegar a México sintiéndose atraído por la vida en el país azteca al grado de que los Toros de Tijuana se encargaron de desarrollarlo como profesional hasta debutar en la Liga Mexicana de Béisbol para después ser firmado por los Cardenales de San Luis con quienes debutó en las Grandes Ligas en 2019 después de probar fortuna en las ligas de desarrollo de este deporte en Estados Unidos.

Ahí Arozarena vistió las franelas de Palm Beach (A+), Springfield (AA) y Memphis (AAA), logrando ir escalando experiencia al grado de que después de su gran participación en el Clásico Mundial de Béisbol fue cambiado a los Marineros de Seattle en 2024, siendo nominado al Juego de Estrellas.

Después participó en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos de Toronto, después de que en la temporada 2025 el pelotero mexicano logró conectar 27 palos de vuelta entera, en su mayor cifra en los siete años que ha acumulado en la Gran Carpa.

¡QUÉ NOTICIA! 🤩



Ya es oficial, Randy Arozarena estará presente en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con México. 🇲🇽 ⚾️ pic.twitter.com/jypWL8kgCq — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 1, 2026

La presencia de Arozarena le da un plus al equipo mexicano en esta competencia, en donde México buscará superar el tercer lugar de la edición del 2023 del Clásico Mundial de Béisbol.

