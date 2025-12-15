Dodgers tienen deuda superior a los mil millones de dólares en pagos diferidos hasta 2047

Los Angeles Dodgers continúan acumulando compromisos financieros a largo plazo y la cifra ya supera un umbral histórico en las Grandes Ligas. De acuerdo con información de ESPN, la organización angelina debe más de mil millones de dólares en pagos diferidos que se extenderán hasta el año 2047, una consecuencia directa de su agresiva política de contrataciones y de la estructura de varios de sus contratos estrella.

Según el reporte, “los Dodgers ahora tienen compromisos por $1,064,500.000 dólares hasta 2047, adeudados a Edwin Díaz, Shohei Ohtani, Mookie Betts, Blake Snell, Freddie Freeman, Will Smith, Tommy Edman, Tanner Scott y Teoscar Hernández”. La cifra incluye salarios diferidos y bonos pactados en distintos acuerdos firmados en los últimos años.

Uno de los casos más recientes es el del relevista Edwin Díaz, quien firmó durante el invierno un contrato por tres temporadas y $69 millones de dólares. El acuerdo contempla pagos diferidos entre 2036 y 2047. De acuerdo con el mismo informe, Díaz recibirá un salario base de $14 millones de dólares en 2026, además de un bono por firma de $9 millones. Posteriormente, cobrará salarios base de $23 millones en las temporadas 2027 y 2028, aunque el club diferirá $4,5 millones de dólares en cada uno de los tres años del contrato.

Una práctica que redefine el poder financiero en MLB

El compromiso asumido con Díaz resulta relativamente menor si se compara con otros contratos vigentes en la organización. Shohei Ohtani encabeza la lista, con $680 millones de dólares diferidos entre 2034 y 2043, mientras que Mookie Betts tiene salarios aplazados por $115 millones de dólares entre 2033 y 2044. Estas cifras reflejan la magnitud de una estrategia que ha permitido a los Dodgers mantenerse competitivos sin que el impacto inmediato se refleje plenamente en su nómina anual.

Ante las dudas sobre cómo el equipo afrontará estos pagos en el futuro, el periodista Joon Lee recordó en octubre que los Dodgers ya habían recuperado la totalidad de los $700 millones de dólares comprometidos con Ohtani durante su primera temporada con el club, gracias a ingresos comerciales, patrocinios y el impacto global del jugador japonés.

La organización también confía en que sus ingresos continúen creciendo en los próximos años. El tamaño del mercado de Los Ángeles, sumado a la enorme popularidad del equipo en Japón por contar con figuras como Ohtani, Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto, refuerza la percepción de que el dinero difícilmente será un problema para la franquicia a largo plazo.

El debate más amplio, sin embargo, apunta al resto de la liga. La práctica de diferir grandes sumas podría convertirse en un punto de fricción en futuras negociaciones laborales, especialmente para los equipos de mercados pequeños, que no cuentan con la misma capacidad financiera. Mientras tanto, los Dodgers siguen ampliando la brecha, trasladando gran parte de su gasto al futuro y consolidando un modelo que redefine las reglas del juego económico en la MLB.



